Життя українців у Європі: більшість задоволені, половина хоче громадянства

Більшість українців у Німеччині, Польщі та Чехії задоволені умовами життя і розглядають можливість отримання громадянства.

Джерело фото: Visit Ukraine

Більшість українців, які через війну опинилися у Німеччині, Польщі або Чехії, задоволені своїми умовами життя і більше половини з них розглядають можливість отримання громадянства цих країн або вже перебувають у процесі його отримання. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно з опитуванням, 66% українців з тимчасовим захистом у цих країнах задоволені своїми нинішніми умовами проживання: 28% повністю задоволені, 38% скоріше задоволені, тоді як 26% респондентів висловили незадоволення.

Щодо громадянства, 45% опитаних задумуються про його отримання, а ще 12% вже подали відповідні документи і чекають на рішення. Додатково, 7% респондентів вже мають друге громадянство, крім українського. Водночас 34% опитаних не подавали документи і не планують цього робити.

Опитування проводилося 20-26 квітня 2024 року на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" методом онлайн-інтерв’ю. Було опитано 801 респондента – дорослих громадян України у віці від 18 років, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

КМІС зазначає, що теоретична статистична похибка цієї вибірки не повинна перевищувати 3,5%, однак фактична похибка може бути дещо вищою через низку факторів.

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