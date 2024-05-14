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Жизнь украинцев в Европе: большинство довольны, половина хочет гражданства

22:18, 14 мая 2024
Большинство украинцев в Германии, Польше и Чехии довольны условиями жизни и рассматривают возможность получения гражданства.
Жизнь украинцев в Европе: большинство довольны, половина хочет гражданства
Источник фото: Visit Ukraine
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Большинство украинцев, которые из-за войны оказались в Германии, Польше или Чехии, довольны своими условиями жизни и более половины из них рассматривают возможность получения гражданства этих стран или уже находятся в процессе его получения. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно опросу, 66% украинцев с временной защитой в этих странах довольны своими нынешними условиями проживания: 28% полностью удовлетворены, 38% скорее удовлетворены, тогда как 26% респондентов выразили недовольство.

Относительно гражданства, 45% опрошенных задумываются о его получении, а еще 12% уже подали соответствующие документы и ждут решения. Дополнительно, 7% респондентов уже имеют второе гражданство, кроме украинского. В то же время 34% опрошенных не подавали документы и не планируют этого делать.

Опрос проводился 20-26 апреля 2024 года по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций «Форум» методом онлайн-интервью. Был опрошен 801 респондент - взрослые граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года и сейчас проживают в Германии, Польше и Чехии.

КМИС отмечает, что теоретическая статистическая погрешность этой выборки не должна превышать 3,5%, однако фактическая погрешность может быть несколько выше из-за ряда факторов.

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