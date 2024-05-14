Прокуратура направила в суд пять дел об уклонении от мобилизации в Умани

Мужчинам придется отвечать за уклонение от призыва на военную службу, им грозит от 3 до 5 лет заключения.

Прокуроры Уманской окружной прокуратуры направили в суд пять обвинительных актов об уклонении от призыва на военную службу по мобилизации на особый период (ст. 336 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Только в начале мая 2024 года трем мужчинам было сообщено о подозрении в совершении таких преступлений.

По результатам судебных разбирательств, один фигурант был приговорен к реальному лишению свободы. Еще двое обвиняемых получили такое же наказание по решению апелляционного суда, который удовлетворил жалобы прокуроров на слишком «мягкие» приговоры с условным сроком наказания.

Досудебное расследование этих уголовных производств проводилось Уманским районным управлением полиции ГУНП в Черкасской области.

Санкция статьи 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Стоит отметить, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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