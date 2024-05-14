Кабмин создал Стратегический инвестиционный совет: чем он будет заниматься

Стратегический инвестиционный Совет будет одобрять среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций.

Фото: kmu.gov.ua

Во вторник, 14 мая, Кабинет Министров Украины принял постановление «Об образовании Стратегического инвестиционного совета», разработанное в соответствии с одобренной Правительством Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Об этом сообщил официальный сайт Минфина.

Отмечается, что стратегический инвестиционный совет под председательством Премьер-министра будет играть ключевую роль в определении стратегических приоритетов для осуществления публичных инвестиций как за счет собственных ресурсов государства, так и средств международных партнеров.

В частности, Совет будет одобрять среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций, который будет готовиться совместно с Бюджетной декларацией, и единый портфель публичных инвестиционных проектов, прошедших предварительную оценку и приоритет, а также осуществлять верхнеуровневый мониторинг их реализации.

Деятельность Стратегического инвестиционного совета будет способствовать эффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов для удовлетворения приоритетных потребностей в восстановлении и развитии.

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