Будут судить мошенников за махинации с банковскими карточками переселенцев на 400 тысяч гривен

Мошенники получали данные банковских карточек переселенцев под предлогом предоставления финансовой помощи от международных организаций.

Источник фото: ml.zt.court.gov.ua

Группа мошенников из Запорожья, которые обманули переселенцев под предлогом предоставления финансовой помощи от международных организаций, предстанет перед судом. Обвинительный акт против трех участников организованной группы направлен в суд под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленники действовали в течение июля 2022 - 2023 годов, создав в мессенджере Telegram фальшивый аккаунт, который якобы представлял один из украинских банков. Они предлагали внутренне перемещенным лицам зарегистрироваться для получения финансовой помощи, собирая при этом финансовые номера телефонов и коды доступа к банковским счетам. Получив эти данные, мошенники снимали со счетов жертв все деньги.

В результате их действий пострадало 63 человека, со счетов которых было снято почти 400 тысяч гривен.

Участников группы обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, с использованием электронно-вычислительной техники, совершенное организованной группой);

- ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей, совершенное повторно, во время действия военного положения, организованной группой).

Досудебное расследование проводилось следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве при оперативном сопровождении департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Мошенникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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