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Судитимуть шахраїв за махінації з банківськими картками переселенців на 400 тисяч гривень

19:33, 14 травня 2024
Шахраї отримували дані банківських карток переселенців під приводом надання фінансової допомоги від міжнародних організацій.
Судитимуть шахраїв за махінації з банківськими картками переселенців на 400 тисяч гривень
Джерело фото: ml.zt.court.gov.ua
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Група шахраїв із Запоріжжя, які ошукали переселенців під приводом надання фінансової допомоги від міжнародних організацій, постане перед судом. Обвинувальний акт проти трьох учасників організованої групи скеровано до суду за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Зловмисники діяли протягом липня 2022 – 2023 років, створивши в месенджері Telegram фальшивий акаунт, який нібито представляв один з українських банків. Вони пропонували внутрішньо переміщеним особам зареєструватися для отримання фінансової допомоги, збираючи при цьому фінансові номери телефонів та коди доступу до банківських рахунків. Отримавши ці дані, шахраї знімали з рахунків жертв усі гроші.

В результаті їхніх дій постраждало 63 особи, з рахунків яких було знято майже 400 тисяч гривень.

Учасників групи звинувачують за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, вчинене повторно, під час дії воєнного стану, організованою групою).

Досудове розслідування проводилося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводження департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Шахраям загрожує до 15 років позбавлення волі.

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