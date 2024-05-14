Прорив трубопроводу біля метро «Либідська»: поліція повідомила про зміни у русі транспорту

Роз'їзд транспортних засобів організований у зворотному напрямку вулицею Великою Васильківською.

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Як відомо, 14 травня, у Києві на вулиці Антоновича стався прорив трубопроводу. На місці вже працюють усі відповідні служби.

Патрульна поліція Києва повідомила, що на період проведення ремонтних робіт роз'їзд транспортних засобів організований у зворотному напрямку вулицею Великою Васильківською.

Маршрутні транспортні засоби рухатимуться спеціально відведеною смугою вулицею Великою Васильківською, у зустрічному напрямку.

У поліції закликали водії врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо, на вулиці Антоновича у Києві виникла аварія на тепломережі діаметром 800 мм, яку успішно локалізували співробітники «Київтеплоенерго».

Раніше ми публікували кадри потопу на Либідській.

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