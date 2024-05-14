Локалізація аварії на тепломережі: метро «Либідська» запрацювало, проте рух наземного транспорту перекритий

Аварія на тепломережі сталася під час проведення гідравлічних випробувань.

Джерело фото: КМДА

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На вулиці Антоновича у Києві виникла аварія на тепломережі діаметром 800 мм, яку успішно локалізували співробітники «Київтеплоенерго». Про це повідомили в КМДА.

Пошкодження мережі сталося під час проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити «тонкі» місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку.

Наразі на вулиці Антоновича працює аварійно-відновлювальна бригада «Київтеплоенерго», яка здійснює відключення ділянки та проводить обстеження для подальших ремонтних робіт.

У зв'язку з аварійною ситуацією перекрито рух транспорту, що призвело до затримок на низці маршрутів громадського транспорту.

Проте станція метро «Либідська» працює у звичайному режимі, а перевезення пасажирів забезпечено.

Раніше ми публікували кадри потопу на Либідській.

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