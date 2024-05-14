Локалізація аварії на тепломережі: метро «Либідська» запрацювало, проте рух наземного транспорту перекритий

На вулиці Антоновича у Києві виникла аварія на тепломережі діаметром 800 мм, яку успішно локалізували співробітники «Київтеплоенерго». Про це повідомили в КМДА.
Пошкодження мережі сталося під час проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити «тонкі» місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку.
Наразі на вулиці Антоновича працює аварійно-відновлювальна бригада «Київтеплоенерго», яка здійснює відключення ділянки та проводить обстеження для подальших ремонтних робіт.
У зв'язку з аварійною ситуацією перекрито рух транспорту, що призвело до затримок на низці маршрутів громадського транспорту.
Проте станція метро «Либідська» працює у звичайному режимі, а перевезення пасажирів забезпечено.
Раніше ми публікували кадри потопу на Либідській.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.