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Локалізація аварії на тепломережі: метро «Либідська» запрацювало, проте рух наземного транспорту перекритий

14:11, 14 травня 2024
Аварія на тепломережі сталася під час проведення гідравлічних випробувань.
Локалізація аварії на тепломережі: метро «Либідська» запрацювало, проте рух наземного транспорту перекритий
Джерело фото: КМДА
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На вулиці Антоновича у Києві виникла аварія на тепломережі діаметром 800 мм, яку успішно локалізували співробітники «Київтеплоенерго». Про це повідомили в КМДА.

Пошкодження мережі сталося під час проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити «тонкі» місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку.

Наразі на вулиці Антоновича працює аварійно-відновлювальна бригада «Київтеплоенерго», яка здійснює відключення ділянки та проводить обстеження для подальших ремонтних робіт.

У зв'язку з аварійною ситуацією перекрито рух транспорту, що призвело до затримок на низці маршрутів громадського транспорту.

Проте станція метро «Либідська» працює у звичайному режимі, а перевезення пасажирів забезпечено.

Раніше ми публікували кадри потопу на Либідській.

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