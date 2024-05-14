Локализация аварии на теплосети: метро «Лыбедская» заработало, однако движение наземного транспорта перекрыто

Авария на теплосети произошла во время проведения гидравлических испытаний.

Источник фото: КГГА

На улице Антоновича в Киеве возникла авария на теплосети диаметром 800 мм, которую успешно локализовали сотрудники «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщили в КГГА.

Повреждение сети произошло во время проведения гидравлических испытаний. Теплоэнергетики начали эту работу, чтобы выявить «тонкие» места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой.

Сейчас на улице Антоновича работает аварийно-восстановительная бригада «Киевтеплоэнерго», которая осуществляет отключение участка и проводит обследование для дальнейших ремонтных работ.

В связи с аварийной ситуацией перекрыто движение транспорта, что привело к задержкам на ряде маршрутов общественного транспорта.

Однако станция метро «Лыбедская» работает в обычном режиме, а перевозка пассажиров обеспечена.

Ранее мы публиковали кадры потопа на Лыбедской.

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