Практика судов
  1. В Украине

Локализация аварии на теплосети: метро «Лыбедская» заработало, однако движение наземного транспорта перекрыто

14:11, 14 мая 2024
Авария на теплосети произошла во время проведения гидравлических испытаний.
Локализация аварии на теплосети: метро «Лыбедская» заработало, однако движение наземного транспорта перекрыто
Источник фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На улице Антоновича в Киеве возникла авария на теплосети диаметром 800 мм, которую успешно локализовали сотрудники «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщили в КГГА.

Повреждение сети произошло во время проведения гидравлических испытаний. Теплоэнергетики начали эту работу, чтобы выявить «тонкие» места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой.

Сейчас на улице Антоновича работает аварийно-восстановительная бригада «Киевтеплоэнерго», которая осуществляет отключение участка и проводит обследование для дальнейших ремонтных работ.

В связи с аварийной ситуацией перекрыто движение транспорта, что привело к задержкам на ряде маршрутов общественного транспорта.

Однако станция метро «Лыбедская» работает в обычном режиме, а перевозка пассажиров обеспечена.

Ранее мы публиковали кадры потопа на Лыбедской.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, следует ли матери полицейского, который погиб в результате трагической ошибки, обеспечивая охрану аэропорта, выплачивать денежную помощь

«Они все время кричали «Свои», но плотный огонь по ним в это время продолжался»: суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск матери полицейского, погибшего из-за трагической ошибки, однако Верховный Суд решил иначе.

Гибель полицейского во время военного положения сама по себе не является достаточным условием для выплаты единовременного денежного пособия его семье – Верховный Суд

Верховный Суд определил обстоятельства, указывающие на возникновение права у членов семьи погибшего полицейского на единовременную денежную помощь.

Ни в коем случае не разрешается под видом устранения недостатков судебного решения вносить какие-либо изменения в его содержание – Верховный Суд

Отмена судом апелляционной инстанции определения местного суда об исправлении описки в приговоре привела к существованию двух взаимосвязанных и противоречивых судебных решений, что может повлиять на решение иска потерпевшей к банку о взыскании причиненного вреда.

В Черкасской области судью ударили прямо во время оглашения судебного решения: что известно

Должник не согласился с решением суда, досталось также и сотруднику Судебной охраны.

ВККС могут предоставить статус главного распорядителя бюджетных средств

Высшую квалификационную комиссию судей могут приравнять к ВСП в вопросе распоряжения бюджетными средствами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    голова Чернівецького апеляційного суду