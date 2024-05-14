Верховный Суд решил, следует ли матери полицейского, который погиб в результате трагической ошибки, обеспечивая охрану аэропорта, выплачивать денежную помощь

«Они все время кричали «Свои», но плотный огонь по ним в это время продолжался»: суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск матери полицейского, погибшего из-за трагической ошибки, однако Верховный Суд решил иначе.

Верховный Суд своим постановлением отменил решение судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск матери полицейского, погибшего в начале марта 2022 года из-за трагической ошибки. Мать обратилась в суд с иском к Главному управлению Национальной полиции в Полтавской области, прося признать противоправным отказ в назначении единовременной денежной помощи из-за гибели сына, инспектора-снайпера взвода батальона патрульной службы полиции особого назначения «Полтава» (постановление ВС от 29 марта 2024 года) дело №440/3321/23).

Як загинув поліцейський

Судами попередніх інстанцій встановлено, що наказом ГУНП в Полтавській області від 24 лютого 2022 року «Про забезпечення охорони об`єктів критичної інфраструктури в Полтавській області» з метою залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф проти України, посилення охорони об`єктів критичної інфраструктури, наказано командиру БПСПОП «Полтава» для забезпечення цілодобової охорони Полтавського обласного КП «Аеропорт-Полтава» відрядити з 24 лютого до особливого розпорядження працівників підпорядкованого підрозділу.

Лейтенанта поліції інспектора-снайпера, який нині загинув, було залучено до охорони військового аеродрому.

За результатами спеціального розслідування встановлено наступне.

Працівники батальйону дислокувалися в казармі, у якій на першому поверсі проживали солдати строкової служби, а на другому – працівники поліції БПСПОП та декілька строковиків. Особовий склад був поділений на дві зміни. Службу несли на визначених керівництвом в/ч позиціях (спостережні пости та інші). З особового складу, який не залучався до несення служби на блок-посту, було сформовано штурмовий загін. За наявною інформацією, на території вищезазначеної військової частини також дислокувались військовослужбовці та представники територіальної оборони.

До ГУНП надійшла інформація про те, що на території військової частини, у місці дислокації сил БПСПОП відбулась стрільба з вогнепальної зброї із двома загиблими та одним пораненим поліцейськими.

Розслідуванням встановлено, що вранці група, в якій був і загиблий, в складі зведеного загону заступили до несення служби з охорони військового аеродрому та були залучені для несення служби на блок-пост.

Близько 10 год. 30 хв. заступник командира БПСПОП «Полтава» наказав заступнику командира роти та нині загиблому лейтенанту поліції готуватися до виїзду з території військової частини для поповнення запасів продовольства.

Зазначені працівники поліції на службовому автомобілі «Рено Трафік» виїхали з території військової частини та попрямували до розташування підрозділу БПСПОП «Полтава». По прибуттю до підрозділу, вони завантажили заготовлене озброєння та продукти. В свою чергу, нині загиблий завантажив до свого приватного автомобіля «Форд Транзит» особисті речі та особисті речі особового складу батальйону, які зберігалися в розташуванні підрозділу, оскільки це був перший виїзд із території військової частини з 24 лютого 2022 року.

Близько 13 год, повертаючись до місця несення служби, працівники поліції на двох автомобілях під`їхали до головного КПП в/ч. При цьому, першим їхав службовий автомобіль «Рено Трафік». За ними їхав автомобіль «Форд Транзит» під керуванням загиблого.

Коли автомобілі під`їхали до воріт, перед ними стояв військовий бортовий автомобіль (КАМАЗ). Щоб не створювати перешкод для інших учасників руху, вони зупинилися за автомобілем КАМАЗ біля КПП.

У цей час на вулиці поблизу КПП стояло близько 10 військовослужбовців, частина з яких спілкувалася із цивільними особами. Через кілька хвилин із приміщення КПП вийшов військовослужбовець та голосно наказав всім військовим негайно зайти на територію військової частини. Колега загиблого, який керував автомобілем «Рено Трафік», чітко почув у його словах, що стався прорив на територію військової частини. Через кілька секунд були відчинені ворота КПП та КАМАЗ почав рух.

Після цього заступник командира БПСПОП «Полтава» ГУНП в Полтавській області вийшов із авто та звернувся до одного із військовослужбовців та запитав дозвіл на в`їзд, потім він зв`язався з помічником начальника БПСПОП «Полтава», щоб той попередив начальника штабу в/ч про їхнє повернення на двох автомобілях та запросив зелений коридор на в`їзд на територію.

КПП мало пропустити автомобілі БПСПОП «Полтава».

Далі колега загиблого повернувся до салону автомобіля та повідомив, що отримав дозвіл на проїзд та наказав їхати. В цей час КАМАЗ, який рухався попереду, був на відстані 50 метрів.

Перетнувши лінію воріт КПП, колега загиблого знову зупинився та через вікно сказав військовослужбовцю, що «Форд Транзит», який рухається позаду, також із ними. Отримавши від нього дозвіл, вони рушили далі проте, наблизившись до повороту до пожежної частини, вони почули щільні автоматичні черги, які влучали в їх автомобіль.

У цей же час колега загиблого, який був у казармі, по радіостанції почув команду «Прорив» і команду «До бою» та звуки пострілів на вулиці. Він знову в ефірі повторив: «Це наші автобуси, не стрілять» і спробував зв`язатися із іншими – виклик ішов, однак слухавку ніхто не підіймав. По радіостанції були хаотичні переговори і змоги вклинитися в радіозв`язок у колеги загиблого вже не було.

Ким саме та при яких обставинах була подана команда на відкриття вогню встановлено не було.

З другого поверху казарми військової частини, де перебував особовий склад БПСПОП «Полтава» ГУНП, командир взводу БПСПОП «Полтава», старший лейтенант поліції ї став свідком того, що військовослужбовці, які були на вулиці, розклалися в бойовому порядку, по периметру із-за укриття, одним з таких місць-укриттів, був припаркований автомобіль марки ВАЗ червоного кольору, попід будівлею казарми також лежали військові, а стрільба велась у бік в`їзду, в напрямку «Брами-1» (КПП) та сторону пожежної частини, яка розташована на відстані близько 270 метрів від контрольно-пропускного пункту.

Фактично одразу колега загиблого отримав вогнепальне поранення в ліву ногу, а тому вже не міг контролювати рух автомобіля і в`їхав в бордюр біля пожежної частини, при цьому, попередньо автомобіль вже був спрямований в бік казарми.

Вони весь час кричали «Свої», але щільний вогонь по ним в цей час продовжувався. Колега загиблого побачивши, що із їхнього автомобіля витікає паливо, через пасажирські дверцята поповз вимкнути двигун. У ході цієї спроби він отримав друге кульове поранення в праву ногу. Впавши на землю, він побачив, що його колеги в кюветі не було - він помітив його з іншого боку автомобіля без ознак життя. В цей час «Форд Транзит» об`їхав їх автомобіль зліва та скотився у кювет.

З казарми на допомогу потерпілим також вибігли працівники БПСПОП «Полтава» ГУНП. Діставшись до місця події, свідки побачили два розстріляних автомобіля. Біля «Рено Трафік» без ознак життя лежав поліцейський з вогнепальним поранням голови, а у канаві, поміж автобусів лежав у свідомості водій «Рено» з пораненням ніг, якому надали медичну допомогу. Трохи правіше стояв автомобіль «Форд Транзит», за кермом водія без ознак життя перебував загиблий поліцейський з вогнепальним поранням голови.

Як зазначив у своєму поясненні свідок, перебуваючи на місці події, він почув, як почало сипатися скло із вікна другого поверху першої казарми, що розташована навпроти пожежної частини і максимально близько до них почув постріли, всі хто перебував поруч почали кричати, щоб не стріляли.

Згідно з висновком службового розслідування від 12 квітня 2022 року, дисциплінарна комісія вважає, що під час подій в діях поліцейських відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

За вказаним фактом ТУ ДБР, розташованим у м. Полтаві, розпочате досудове розслідування. Відомості були внесені до ЄРДР №62022170010000059 від 27 лютого 2022 року за частиною другою статті 115 КК України. Постановою Полтавської обласної прокуратури від 19 квітня 2022 року визнано підслідність зазначеного кримінального правопорушення за слідчими СУ ГУНП в Полтавській області.

Спеціальною комісією враховано кваліфікацію кримінального правопорушення за пунктом 1 частини другої статті 115 КК.

При цьому, спеціальною комісією проаналізовано нормативно-правову базу та встановлено, що поліцейські БПСПОП «Полтава» перебували на території військової частини, оскільки наказом ГУНП в Полтавській області від 24 лютого 2022 року №239 були залучені до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф проти України, посилення охорони об`єктів критичної інфраструктури.

Згідно з Указом Президента №79/2022 «Про відзначення державними нагородами України», за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановлено нагородити посмертно лейтенанта поліції орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

За висновками комісії по даному факту проведено службове розслідування та складено висновок від 12 квітня 2022 року, затверджений начальником ГУНП, в якому встановлено, що в діях лейтенанта поліції відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Спеціальна комісія кваліфікувала, що інспектор-снайпер загинув в період проходження служби під час виконання службових обов`язків.

Управлінням соціального захисту населення матері загиблого видано посвідчення, згідно з яким позивачка має право на пільги, встановлені для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Згодом вона звернулась до начальника ГУНП в Полтавській області із заявою про призначення та виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського.

За наслідками розгляду вказаної заяви складений висновок про відмову в призначенні одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського під час дії воєнного стану, який затверджений 9 лютого 2023 року заступником начальника ГУНП в Полтавській області полковником поліції Борисом Реутовим.

Матері повідомлено, що оскільки кваліфікація нещасного випадку не містить відомостей про загибель під час участі у бойових діях або під час забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів, підстави для призначення та виплати одноразової грошової допомоги відповідно до постанови КМУ №168 відсутні.

Не погодившись із відмовою відповідача у призначенні одноразової грошової допомоги, позивачка звернулась до суду із даним позовом.

Мати вказала, що відповідач порушив її права на отримання пропорційної частки одноразової грошової допомоги в результаті загибелі її сина-поліцейського, передбачену постановою КМУ № 168, бо неправильно та помилково кваліфікує загибель її сина як таку, що сталася в період проходження ним служби під час виконання службових обов`язків, оскільки він загинув не просто при виконанні службових обов`язків, а здійснюючи заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії рф проти України, посилення охорони об`єктів критичної інфраструктури.

Що вирішили суди першої та апеляційної інстанції

Рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 11 травня 2023 року, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 8 вересня 2023 року, адміністративний позов матері задоволено.

Зокрема суд апеляційної інстанції вказав, що оскільки у ході судового розгляду встановлено факт загибелі інспектора-снайпера взводу №2 роти №1 БПСПОП «Полтава» лейтенанта поліції в період дії воєнного стану, відмова відповідача у призначенні матері одноразової грошової допомоги, встановленої постановою КМУ № 168, є протиправною.

ГУНП в Полтавській області звернулося з касаційною скаргою до Верховного Суду і наполягало на відмові матері у виплаті допомоги.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду касаційну скаргу ГУНП задовольнив частково, рішення Полтавського окружного адміністративного суду та постанову Другого апеляційного адміністративного суду скасував, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як зазначив Верховний Суд, з огляду на зміст приписів пунктів 1 та 2 Постанови № 168, загибель поліцейського в період дії воєнного стану сама по собі не є достатньою умовою для виплати одноразової грошової допомоги в разі його загибелі. Така умова повинна враховуватися у взаємозв`язку з іншими умовами, що передбачені абзацом шостим пункту 2 цієї постанови для виплати ОГД сім`ям осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 цієї Постанови № 168, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва).

Виходячи з системного аналізу положень Закону № 580-VIII, Постанови №168 та Порядку № 376 колегія суддів Верховного Суду вважає за необхідне сформулювати такий правовий висновок:

1) обставинами, що вказують на виникнення права у членів сім`ї загиблого поліцейського на одноразову грошову допомогу, у розмірі встановленому пунктом 2 Постанови № 168, є:

- настання загибелі поліцейського в період воєнного стану;

- загибель поліцейського настала під час захисту Батьківщини, безпосередньої його участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (функціональна ознака);

- загибель поліцейського настала під час його перебування безпосередньо в районах здійснення вказаних заходів (виконанні дій), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора (перелік не вичерпний) (територіальна ознака).

При цьому, виходячи зі змісту Постанови № 168 слід розмежовувати поняття «в районах їх ведення (здійснення)», яке, з одного боку, використовується у юридичній конструкції з такими функціональними ознаками, як «під час захисту Батьківщини, безпосередньої його участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії» взаємозв`язку з вказаних заходів (виконанні дій)», з іншого боку - поєднується в рівній мірі з кожною окремою такою ознакою формуючи самостійний достатній елемент, який може слугувати критерієм визначення обставини настання загибелі поліцейського, наприклад, «в районі здійснення заходів з відсічі і стримування збройної агресії», та поняття «в районах проведення воєнних (бойових) дій», яке використовується у законодавстві лише в другому реченні пункту 1 Постанови № 168 у поєднанні з такими функціональними ознаками, як «безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії», вказуючи цим на те, що кожна з функціональних умов для відповідної категорії осіб має здійснюватися виключно в районі саме проведення воєнних (бойових) дій, а не в районі здійснення відповідного заходу;

- загибель поліцейського настала у період здійснення зазначених заходів. Тобто ця обставина є доповнювальною й водночас єднальною попередніх двох, вказуючи, з одного боку, на часовий проміжок одночасності виконання функції (заходу, дій) й перебування в місці такого виконання, з іншого - на нерозривність зв`язку функціональної й територіальної ознак у часовому вимірі.

При цьому вказані обставини за їх видами мають становити обов`язкову сукупність у варіативному вигляді відповідного їх підвиду.

2) для встановлення наявності підстав виникнення у членів сім`ї загиблого поліцейського права на одноразову грошову допомогу, у розмірі, встановленому пунктом 2 Постанови № 168, в кожному конкретному випадку потребують з`ясування перераховані вище обставини, зокрема конкретизація й належність здійснюваних поліцейським в момент настання його загибелі дій до: а) захисту Батьківщини; б) бойових дій; в) заходів національної безпеки і оборони; г) відсічі і стримування збройної агресії, а також встановленню й перевірці місця (району) й часу (періоду) вчинюваних дій.

До того ж, колегія суддів зауважує, що запровадження воєнного стану в Україні та його триваючий характер, не ототожнюється із веденням активних бойових дій на всій території держави. У зв`язку з цим Кабмін постановою від 6 грудня 2022 року №1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» (далі - Постанова № 1364) визначив механізм формування єдиного для всіх переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф.

Так, Кабінет Міністрів України установив, зокрема, що: перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (далі - Перелік), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (далі - Мінреінтеграції) за формою згідно з додатком за погодженням з Міністерством оборони України на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій; до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, включаються території можливих бойових дій та території активних бойових дій; до Переліку включається тимчасово окупована рф територія України, визначена відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"; у Переліку визначаються дата початку та дата завершення бойових дій (дата виникнення та припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації та інше.

Перелік оновлюється у разі потреби, але не рідше ніж двічі на місяць.

Таким чином, виходячи зі змісту Постанови № 1364, єдиним джерелом інформації про території, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф, є наказ Мінреінтеграції, погоджений з Міноборони та сформований на підставі пропозицій військових адміністрацій.

Ухвалюючи рішення по суті заявлених вимог, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про наявність у матері померлого 2 права на отримання одноразової грошової допомоги з дня його смерті, відповідно до пункту 2 постанови КМУ № 168. Суди виходили з того, що загиблий здійснював заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф проти України, посилення охорони об`єкту критичної інфраструктури - військового аеродрому в/ч шляхом забезпечення та несення цілодобової охорони цього об`єкту, однак при виконанні завдання керівництва щодо поповнення запасів продовольства та озброєння, потрапив під обстріл, внаслідок чого отримав смертельне вогнепальне поранення та загинув.

Колегія суддів Верховного Суду зазначає, що судами попередніх інстанцій під час розгляду справи встановлено, що поліцейський загинув під час дії воєнного стану, беручи участь, відповідно до наказу ГУНП в Полтавській області № 329, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф проти України.

Разом з тим, судами не встановлено/досліджено, чи загибель, яка сталася у м. Полтава, відповідає обставинам, що вказують на виникнення права у членів сім`ї загиблого поліцейського на одноразову грошову допомогу, у розмірі встановленому пунктом 2 Постанови № 168, а саме:

- чи настала смерть поліцейського під час захисту Батьківщини, безпосередньої його участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (відповідність функціональній ознаці);

- чи перебував він на момент смерті безпосередньо в районах здійснення вказаних заходів (відповідність територіальній ознаці);

- чи настала смерть поліцейського у період здійснення зазначених заходів (відповідність часовій ознаці), як того вимагають у своїй сукупності положення Постанови № 168 та Порядку № 376.

Отже, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що суди попередніх інстанцій допустили порушення норм процесуального права, яке унеможливило з`ясування фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, оскільки встановили такі обставини без дослідження належних доказів, що у відповідності до пункту 3 частини другої статті 353 КАС України є підставою для скасування судових рішень і направлення справи на новий судовий розгляд.

Автор: Наталя Мамченко

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