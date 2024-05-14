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ВСП уволил судью Великоновоселковского районного суда Донецкой области Галину Яненко

13:39, 14 мая 2024
Судья по результатам квалификационного оценивания признана не соответствующей занимаемой должности.
ВСП уволил судью Великоновоселковского районного суда Донецкой области Галину Яненко
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Высший совет правосудия принял решение об увольнении Галины Яненко с должности судьи Великоновоселковского районного суда Донецкой области на основании подпункта 4 пункта 16 раздела ХV «Переходные положения» Конституции Украины. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Отмечается, что решение принято в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов Галина Яненко признана не соответствующей занимаемой должности.

Согласно пункту 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», имеет быть оценена в порядке, определенном законом.

Выявление по результатам такой оценки несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добродетели или отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности.

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