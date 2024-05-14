Украинские врачи в Польше должны будут пройти языковой экзамен

Польша будет требовать уровень В1 во владении языком от украинских врачей.

Соцсети

В Польше планируют внести изменения в требования для врачей из Украины, которые хотят работать в этой стране. Согласно нововведениям, они должны будут подтвердить свое знание польского языка на уровне В1. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно предложенным изменениям, врачи и стоматологи, работающие или планирующие работать в Польше по упрощенным условиям, должны пройти языковой экзамен на уровне В1. Сейчас такой экзамен не обязателен для врачей-беженцев из Украины. Ожидается, что эти изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Согласно нововведениям, врачи должны до 1 января 2026 года предоставить соответствующему районному медицинскому совету документ, подтверждающий их владение польским языком. В противном случае они могут потерять право на медицинскую практику.

Эксперты разделяются во мнениях относительно достаточности уровня знаний языка В1 для общения с пациентами в больницах. Некоторые специалисты, в частности представители Высшего Врачебного Совета, считают, что для украинских врачей более подходящим будет уровень В2.

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