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Українські лікарі в Польщі повинні будуть пройти мовний іспит

16:51, 14 травня 2024
Польща вимагатиме рівень В1 у володінні мовою від українських лікарів.
Українські лікарі в Польщі повинні будуть пройти мовний іспит
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У Польщі планують внести зміни до вимог для лікарів з України, які хочуть працювати у цій країні. Згідно з нововведеннями, вони повинні будуть підтвердити своє знання польської мови на рівні В1. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Відповідно до запропонованих змін, лікарі та стоматологи, що працюють або планують працювати в Польщі за спрощеними умовами, мають пройти мовний іспит на рівні В1. Наразі такий іспит не обов'язковий для лікарів-біженців з України. Очікується, що ці зміни набудуть чинності з 1 липня 2024 року.

Згідно з нововведеннями, лікарі повинні до 1 січня 2026 року надати відповідній районній медичній раді документ, що підтверджує їхнє володіння польською мовою. В іншому випадку вони можуть втратити право на медичну практику.

Експерти розділяються в думках щодо вистачання рівня знань мови В1 для спілкування з пацієнтами в лікарнях. Деякі фахівці, зокрема представники Вищої Лікарської Ради, вважають, що для українських лікарів більш підходящим буде рівень В2.

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