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Не впустив додому ексдружину у комендантську годину: суд визнав чоловіка винним в економічному домашньому насильстві

15:58, 14 травня 2024
Жи­тель Кам’ян­ця-По­діль­сько­го тепер має сплатити штраф.
Не впустив додому ексдружину у комендантську годину: суд визнав чоловіка винним в економічному домашньому насильстві
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Житель Кам’янця-Подільського, котрий уночі не впустив колишню дружину до їхньої квартири, винуватий у вчиненні домашнього насильства економічного характеру – з таким висновком місцевого суду погодився Хмельницький апеляційний суд. Відтак домашній кривдник має сплатити 170 гривень штрафу. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

За постановою суду, у ніч на 2 лютого 2024 року у м. Кам’янець-Подільський місцевий житель вставив ключ із середини у замок вхідних дверей квартири та відмовився впустити ексдружину до спільного помешкання.

У неправомірності дій чоловіка не переконала й поліція, яку викликала потерпіла. Правоохоронці склали щодо нього протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП. 

Як він пояснив у засіданні Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, який розглядав справу, зачинився, щоб ніхто не турбував, бо вже була комендантська година й він відпочивав.

На постанову місцевого суду про притягнення його до адмінвідповідальності за економічне домашнє насильство кам’янчанин подав апеляційну скаргу: просив закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Указав, що судове рішення ухвалене з грубим порушенням процесуальних норм, а доказів його вини немає. 

Уважає, не доведено, що жінка стукала у двері, дзвонила у дзвінок і на телефон, але він її не впустив, до приїзду працівників поліції. А той факт, що він закрив двері з середини та залишив ключ в замку, не є правопорушенням, не свідчить про те, що він умисно не впустив потерпілу до квартири та мав намір заподіяти шкоду її фізичному чи психічному здоров`ю.

На думку апеляційного суду, доводи апелянта – безпідставні, позаяк докази у справі, зокрема, дані протоколу про адмінправопорушення, пояснення потерпілої та двох інспекторів поліції, відеозапис з нагрудних камер правоохоронців, підтверджують його вину у вчиненні домашнього насильства економічного характеру.

Як пояснила потерпіла, вона прийшла додому о 23:40, проте не змогла відімкнути двері. На її стукіт вийшов сусід і зробив зауваження. Щоб захистити своє право і потрапити до житла, вона викликала поліцію.

За словами поліцейських, чоловік відповів на їхній дзвінок, сказав, що знає: колишня дружина стоїть під дверима, проте категорично відмовився відчиняти двері через комендантську годину. 

«Відповідно до ст. 28 Конституції України кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може бути підданий такому, що принижує його гідність поводженню. Проаналізувавши наведені докази, апеляційний суд вважає, що [апелянт] порушив основоположні права і свободи людини, гарантовані Основним Законом України. Діючи умисно, вчинив домашнє насильство економічного характеру щодо колишньої дружини за обставин, викладених в протоколі про адміністративне правопорушення», – йдеться у постанові апеляційного суду.

З постановою апеляційного суду у справі № 676/911/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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