ВРП звільнила суддю Великоновосілківського районного суду Донецької області Галину Яненко

Суддя за результатами кваліфікаційного оцінювання визнана такою, що не відповідає займаній посаді.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Галини Яненко з посади судді Великоновосілківського районного суду Донецької області на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України. Про це йдеться у повідомленні ВРП.

Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів Галина Яненко визнана такою, що не відповідає займаній посаді.

Згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.