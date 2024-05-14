Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП звільнила суддю Великоновосілківського районного суду Донецької області Галину Яненко

13:39, 14 травня 2024
Суддя за результатами кваліфікаційного оцінювання визнана такою, що не відповідає займаній посаді.
ВРП звільнила суддю Великоновосілківського районного суду Донецької області Галину Яненко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Галини Яненко з посади судді Великоновосілківського районного суду Донецької області на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України. Про це йдеться у повідомленні ВРП. 

Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів Галина Яненко визнана такою, що не відповідає займаній посаді.

Згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, чи слід матері поліцейського, який загинув внаслідок трагічної помилки, забезпечуючи охорону аеропорту, виплачувати грошову допомогу

«Вони весь час кричали «Свої», але щільний вогонь по ним в цей час продовжувався»: суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов матері поліцейського, який загинув через трагічну помилку, однак Верховний Суд вирішив інакше.

Загибель поліцейського під час воєнного стану сама по собі не є достатньою умовою для виплати одноразової грошової допомоги його родині – Верховний Суд

Верховний Суд визначив обставини, що вказують на виникнення права у членів сім`ї загиблого поліцейського на одноразову грошову допомогу.

В жодному випадку не дозволяється під виглядом виправлення недоліків судового рішення вносити будь-які зміни до його змісту – Верховний Суд

Скасування судом апеляційної інстанції ухвали місцевого суду про виправлення описки у вироку призвело до існування двох взаємопов’язаних та суперечливих судових рішень, що може вплинути на результат вирішення позову потерпілої до банку про стягнення заподіяної шкоди.

На Черкащині суддю вдарили прямо під час проголошення судового рішення: що відомо

Боржник не погодився з рішенням суду, дісталося також і працівнику Судової охорони.

ВККС можуть надати статус головного розпорядника бюджетних коштів

Вищу кваліфікаційну комісію суддів можуть прирівняти до ВРП у питанні розпорядження бюджетними коштами.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    голова Чернівецького апеляційного суду