Прорыв трубопровода возле метро «Лыбедская»: полиция сообщила об изменениях в движении транспорта

Разъезд транспортных средств организован в обратном направлении по улице Большой Васильковской.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 14 мая в Киеве на улице Антоновича произошел прорыв трубопровода. На месте уже работают все соответствующие службы.

Патрульная полиция Киева сообщила, что на период проведения ремонтных работ разъезд транспортных средств организован в обратном направлении по улице Большой Васильковской.

Маршрутные транспортные средства будут двигаться по специально отведенной полосе по улице Большой Васильковской, во встречном направлении.

В полиции призвали водители учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним, на улице Антоновича в Киеве возникла авария на теплосети диаметром 800 мм, которую успешно локализовали сотрудники «Киевтеплоэнерго».

Ранее мы публиковали кадры потопа на Лыбедской.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.