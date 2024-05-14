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Прорыв трубопровода возле метро «Лыбедская»: полиция сообщила об изменениях в движении транспорта

15:19, 14 мая 2024
Разъезд транспортных средств организован в обратном направлении по улице Большой Васильковской.
Прорыв трубопровода возле метро «Лыбедская»: полиция сообщила об изменениях в движении транспорта
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Как известно, 14 мая в Киеве на улице Антоновича произошел прорыв трубопровода. На месте уже работают все соответствующие службы.

Патрульная полиция Киева сообщила, что на период проведения ремонтных работ разъезд транспортных средств организован в обратном направлении по улице Большой Васильковской.

Маршрутные транспортные средства будут двигаться по специально отведенной полосе по улице Большой Васильковской, во встречном направлении.

В полиции призвали водители учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним, на улице Антоновича в Киеве возникла авария на теплосети диаметром 800 мм, которую успешно локализовали сотрудники «Киевтеплоэнерго».

Ранее мы публиковали кадры потопа на Лыбедской.

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