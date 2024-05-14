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Прокуратура направила до суду п'ять справ про ухилення від мобілізації в Умані

22:00, 14 травня 2024
Чоловікам доведеться відповідати за ухилення від призову на військову службу, їм загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.
Прокуратура направила до суду п'ять справ про ухилення від мобілізації в Умані
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Прокурори Уманської окружної прокуратури направили до суду п'ять обвинувальних актів щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 Кримінального кодексу України). Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Лише на початку травня 2024 року трьом чоловікам було повідомлено про підозру у скоєнні таких злочинів.

За результатами судових розглядів, одного фігуранта було засуджено до реального позбавлення волі. Ще двоє обвинувачених отримали таке ж покарання за рішенням апеляційного суду, який задовольнив скарги прокурорів на надто «м'які» вироки з умовним терміном покарання.

Досудове розслідування цих кримінальних проваджень проводилося Уманським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області.

Санкція статті 336 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Варто зазначити, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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