ТЦК сможет вызвать граждан, которые обновили данные, через электронный кабинет на время, чтобы те удобно прошли ВЛК – Федор Вениславский

Ранее член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко также отмечал, что если гражданин обновит свои данные в электронном кабинете – верифицирует телефон, адрес проживания – он все равно получит повестку на прохождение ВЛК.

Новый закон об усилении мобилизации 10449, который вступит в силу 18 мая, не содержит норм об электронных повестках. Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Судя по последним интервью членов Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, в Электронный кабинет военнообязанного смогут поступать определенные сообщения от ТЦК.

«Обновление персональных данных через электронный кабинет без ВЛК — это будет уже один из шагов, а дальше территориальные центры для граждан, которым нужно пройти ВЛК, дистанционно, в привычном режиме пришлют им повестку или через электронный кабинет вызовут на определенное время, когда им необходимо будет пройти именно военно-врачебную комиссию» - отметил член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью NV.

Он добавил, что это было предусмотрено в законе для максимального удобства и предотвращения очередей.

«Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, выполнят требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А по прохождению ВЛК уже ТЦК будет посылать соответствующие сообщения о том, что необходимо пройти ВЛК.

Поэтому с июня, по заверению замминистра обороны, кабинет заработает в полноценном режиме. Конечно, любая новизна нуждается в адаптации, в течение 30 дней состоится тестирование, далее заработает в полноценном режиме. И будет адаптация со всеми базами данных. И поэтому я думаю, что и военно-учетные документы, и о состоянии здоровья также попадут в этот единый кабинет военнослужащего, электронный кабинет военнообязанного или резервиста», - добавил Вениславский.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко в интервью «Телеграфу» также отметил, что «когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете – верифицирует телефон, адрес проживания – он все равно получит туда повестку на прохождение ВЛК».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «ловить» уклонистов на улице в скором времени будет не нужно – все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно.

Кабмин 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Впрочем, по состоянию на 16:00 14 мая текст нормативно-правового акта не опубликован.

Новый порядок должен установить процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также определить порядок проверки действительности военно-учетных документов консульскими должностными лицами иностранных дипломатических учреждений Украины, уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов.

Также этим документом должна быть урегулирована организация информационного взаимодействия этого Реестра «Оберег» с информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных; определен порядок электронной идентификации в электронных кабинетах, перечень отражаемых в них сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронные кабинеты.

Напомним, благодаря реестру «Оберег» можно автоматически провести верификацию людей без участия самих военнообязанных. В частности, будет видно, что определенный человек не обновлял данные.

Также посредством реестра военнообязанных, призывников и резервистов «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

В Министерстве обороны уже доделали функциональность в «Обереге» относительно того, вручена ли повестка человеку или нет, и когда была вручена.

Автор: Наталья Мамченко

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