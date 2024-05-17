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Володимир Зеленський вважає, що партнери бояться програшу росії у війні

14:45, 17 травня 2024
Президент наголосив, щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають.
Володимир Зеленський вважає, що партнери бояться програшу росії у війні
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Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України бояться програшу рф у війні через те, що це матиме непередбачувані наслідки для світової геополітики.

«Я вважаю, що партнери бояться програшу рф в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика», - заявив Глава держави.

Водночас Президент додав, що насправді «так не працює».

«Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають», - підкреслив очільник держави.

За словами Зеленського, для завершення війни необхідно, щоб був створений ґрунт для того, щоб не лише Україна та партнери, але й путін шукали вихід із ситуації.

«Бо зараз у нього немає дискомфорту. Тому що  - куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо - не дотиснемо? Трибунал буде - не буде?  Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати і просуватися по кожному з цих напрямків», - зазначив Президент.

Водночас Президент наголосив, що погоджується зі словами президента Франції Еммануеля Макрона про проведення тренувань українських військових.

«Все це могло б бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні», - додав лідер України.

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