Владимир Зеленский считает, что партнеры боятся проигрыша россии в войне

Президент подчеркнул, чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают.

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины боятся проигрыша России в войне из-за того, что это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики.

«Я считаю, что партнеры боятся проигрыша рф в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика», – заявил Глава государства.

В то же время, Президент добавил, что на самом деле «так не работает».

«Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают», – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, для завершения войны необходимо, чтобы была создана почва для того, чтобы не только Украина и партнеры, но и пути искали выход из ситуации.

«Ведь сейчас у него нет дискомфорта. Потому что – куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Как экономически нам будут помогать? Санкции дожмем – не дожмем? Трибунал будет – не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И каждый день работать и продвигаться по каждому из этих направлений», - отметил Президент.

В то же время Президент подчеркнул, что согласен со словами президента Франции Эммануэля Макрона о проведении тренировок украинских военных.

«Все это могло бы быть шагом, который бы подтолкнул и другие страны. То есть, это открывает какую-то новую страницу в этой войне», - добавил лидер Украины.

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