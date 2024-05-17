Армия рф расширила зону активных боевых действий почти на 70 км — Сырский

Александр Сырский прогнозирует тяжелые бои и говорит, что враг к этому готовится.

Российские оккупационные войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить ВСУ задействовать дополнительные бригады из резерва. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, в связи с усложнением ситуации на востоке Украины он несколько дней подряд работает в частях, ведущих боевые действия на Харьковщине.

Сырский говорит, что основные усилия здесь враг сосредоточил на направлении Стрилеча – Липцы и на захваченных Волчанска, с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл наших войск.

С этой целью враг создал и значительно усилил оперативно-тактическую группировку войск Север, в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.

По словам Главнокомандующего, россияне начали наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметили переброску сюда украинских войск, однако им «не удалось прорвать нашу оборону».

Сырский прогнозирует тяжелые бои и говорит, что враг к этому готовится.

«При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям», - сообщил он.

Напомним, в Харькове прошло заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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