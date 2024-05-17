Евросоюз выделил 50 млн евро на украинские СМИ

Средства получат 150 различных медиа национального и регионального уровня.

Европейский Союз выделил 50 миллионов евро для поддержки украинских медиа. Средства получат 150 средств массовой информации. Об этом заявил заместитель главы представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, передает Укринформ.

По его словам, ЕС поддерживает украинские СМИ как на национальном, так и региональном уровнях.

«Работа журналистов чрезвычайно важна. Благодаря им мы знаем, что творит рф сейчас в Украине. В ЕС мы понимаем, что здесь очень большое общественное пространство и разнообразие медиа, но невозможность получать доходы от рекламы ставит под угрозу работу журналистов. Поэтому украинские СМИ сейчас очень зависят от донорской помощи, чтобы иметь возможность продолжать свою работу. Мы будем поддерживать медиа, которые рассказывают правду. Мы уже выделили 50 млн евро для поддержки 150 различных медиа национального и регионального уровня и, в частности, на сектор защиты журналистов в Украине», — сказал Дюфло.

Он подчеркнул, что Украина поднялась на 18 позиций в индексе «Репортеры без границ» и добилась хороших результатов доверия среди мировых СМИ. Евросоюз радуется успехам процессов диджитализации общественного вещателя и соблюдению журналистских стандартов.

«Для Европейского Союза очень важна свобода слова и развитие независимых медиа – это основы демократии. Дезинформация – это наш общий вызов. Эти медиа сопротивляются дезинформации, и их нужно защищать, потому что это очень большое достижение и предпосылка, когда мы говорим о членстве Украины в ЕС», - отметил заместитель председателя представительства ЕС в Украине.

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