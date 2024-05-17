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Євросоюз виділив 50 млн євро на українські ЗМІ

12:23, 17 травня 2024
Кошти отримають 150 різних медіа національного та регіонального рівня.
Євросоюз виділив 50 млн євро на українські ЗМІ
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Європейський Союз виділив 50 мільйонів євро для підтримки українських медіа. Кошти отримають 150 засобів масової інформації. Про це заявив заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, передає Укрінформ.

За його словами, ЄС підтримує українські ЗМІ як на національному, так і на регіональному рівнях.

«Робота журналістів є надзвичайно важливою. Завдяки їм ми знаємо, що коїть рф зараз в Україні. В ЄС ми розуміємо, що тут дуже великий громадський простір і різноманіття медіа, але неможливість отримувати доходи від реклами ставить під загрозу роботу журналістів. Саме тому українські ЗМІ зараз дуже залежать від донорської допомоги, щоб мати можливість продовжувати свою роботу. Ми будемо підтримувати ті медіа, які розповідають правду. Ми вже виділили 50 млн євро для підтримки 150-ти різних медіа національного та регіонального рівня та, зокрема, на сектор захисту журналістів в Україні», — сказав Дюфло.

Він наголосив, що Україна піднялася на 18 позицій в індексі «Репортери без кордонів» та досягла гарних результатів довіри серед світових ЗМІ. Євросоюз радіє успіхам процесів діджиталізації громадського мовника та дотриманню журналістських стандартів.

«Для Європейського Союзу є дуже важливою свобода слова та розвиток незалежних медіа – це основи демократії. Дезінформація – це наш спільний виклик. Ці медіа чинять опір дезінформації, і їх потрібно захищати, бо це дуже велике досягнення і передумова, коли ми говоримо про набуття членства України в ЄС», - зазначив заступник голови представництва ЄС в Україні.

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