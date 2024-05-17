Електронний кабінет для військовозобовʼязаних із 18 травня розпочне роботу, – речник Міноборони

Поки що электронний кабінет запрацює з урізаним функціоналом, але оновити облікові дані в ньому буде можна, - сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Фото: УНН

З 18 травня має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку можуть оновити дані. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

«Слід зазначити, що це буде така MVP-версія так звана (Minimum viable product, версія продукту із мінімальним набором функцій – ред.). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім ідеться про електронну пошту, про телефон і місце проживання», – каже Лазуткін.

Також він додав, що бачив та гортав новий застосунок, і запевняє, що з його допомогою оновити дані можна буде дуже швидко.

«Там усе максимально просто. ІD-банкінг, і далі просто тебе ідентифікують, ти реєструєшся і все дуже швидко заповнюєш. Ну і за великим рахунком – проста процедура для будь-якої людини, яка використовує застосунки. А це буде застосунок «Резерв+». І відповідно, мені здається, це найбільш такий простий шлях, особливо для молоді, яка просто таки живе фактично у смартфонах», – заявив речник Міноборони.

Нагадаємо, що у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

Також «Судово-юридична газета» писала, що закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

А ще Федір Веніславський заявив, що ТЦК зможе викликати громадян, які оновили дані, через електронний кабінет на певний час, аби ті зручно пройшли ВЛК.

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