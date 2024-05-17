Чоловіки повинні будуть пред’явити на кордоні військовий квиток, але будуть виключення – ДПСУ

У ДПСУ повідомили, що необов’язкова перевірка військово-облікових документів буде для осіб з інвалідністю та деяких інших категорій громадян.

З суботи, 18 травня, прикордонники у пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян, які хочуть виїхати за межі України. про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу», - заявили у Держприкордонслужби.

Тепер обов’язковою буде наявність військово-облікових документів у чоловіків 18- 60 років: на вимогу прикордонників - у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах і на пунктах пропуску через держкордон.

У Держприкордонслужбі наголошують: громадяни, які мають право на виїзд за кордон повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Перелік категорій громадян, які підлягають обов'язковій та необов'язковій перевірці:

Нагадаємо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевірятимуть військово-облікові документи.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою Уряду № 76.

Зазначимо, що 18 травня набуде чинності Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко, наразі Уряд працює над розробкою відповідних урядових актів.

«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», - зазначив Ігор Фоменко.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, чому може бути так, що працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку.

Крім того, у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

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