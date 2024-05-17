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Кабмін пропонує Верховній Раді удосконалити антидемпінгове законодавство

12:05, 17 травня 2024
Уряд подав до Ради законопроект, яким передбачено удосконалити механізм проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових заходів.
Кабмін пропонує Верховній Раді удосконалити антидемпінгове законодавство
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про захист від демпінгового імпорту» ( № 1️1️2️6️7️), який має на меті удосконалити механізми проведення антидемпінгових розслідувань. Про це повідомив представник Уряду в Парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на вдосконалення механізму проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту.

Прийняття проекту закону сприятиме розширенню можливостей національних виробників у захисті їх інтересів від недобросовісного імпорту та доступу до інформації, що зменшить загрозу судових оскаржень рішень за результатами розслідувань, а також удосконаленню процедури використання інструментів торговельного захисту під час порушення та проведення антидемпінгових розслідувань до умов застосування та ефективності дії антидемпінгових заходів.

Документом пропонується удосконалити механізм проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових заходів за результатами таких розслідувань шляхом:

  • уточнення повноважень компетентних органів, зокрема, Мінекономіки та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;
  • запровадження нових підходів до формування складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (затвердження посадового складу Кабінетом Міністрів України, а особового – Головою Комісії);
  • удосконалення понятійного апарату;
  • встановлення чітких часових меж процедурних етапів антидемпінгових розслідувань/переглядів;
  • забезпечення доступу заінтересованих сторін до розрахунків демпінгової маржі з урахуванням режиму конфіденційності, гарантування проведення консультацій на запит заінтересованої сторони;
  • запровадження механізму гарантування сплати попередніх антидемпінгових мит та сплати мит при проведенні розслідування щодо ухилення від сплати захисних мит (відсутність такого механізму на сьогодні обмежує права національних виробників на захист їх інтересів від недобросовісного імпорту);
  • розширення кола «користувачів» цього механізму серед бізнесу;
  • зменшення витрат бізнесу на підготовку матеріалів та документації в ході антидемпінгових розслідувань.

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