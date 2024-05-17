Кабмін пропонує Верховній Раді удосконалити антидемпінгове законодавство

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про захист від демпінгового імпорту» ( № 1️1️2️6️7️), який має на меті удосконалити механізми проведення антидемпінгових розслідувань. Про це повідомив представник Уряду в Парламенті Тарас Мельничук.
Законопроект спрямований на вдосконалення механізму проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту.
Прийняття проекту закону сприятиме розширенню можливостей національних виробників у захисті їх інтересів від недобросовісного імпорту та доступу до інформації, що зменшить загрозу судових оскаржень рішень за результатами розслідувань, а також удосконаленню процедури використання інструментів торговельного захисту під час порушення та проведення антидемпінгових розслідувань до умов застосування та ефективності дії антидемпінгових заходів.
Документом пропонується удосконалити механізм проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових заходів за результатами таких розслідувань шляхом:
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