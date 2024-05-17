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Кабмин предлагает Верховной Раде усовершенствовать антидемпинговое законодательство

12:05, 17 мая 2024
Правительство подало в Раду законопроект, которым предусмотрено усовершенствовать механизм проведения антидемпинговых расследований и применения антидемпинговых мероприятий.
Кабмин предлагает Верховной Раде усовершенствовать антидемпинговое законодательство
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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О защите от демпингового импорта» (№ 1️1️2️6️7️), цель которого усовершенствовать механизмы проведения антидемпинговых расследований. Об этом сообщил представитель Правительства в Парламенте Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на усовершенствование механизма проведения антидемпинговых расследований и применения антидемпинговых мероприятий по результатам таких расследований с учетом международной практики использования инструментов торговой защиты.

Принятие проекта закона будет способствовать расширению возможностей национальных производителей в защите их интересов от недобросовестного импорта и доступа к информации, что уменьшит угрозу судебных обжалований решений по результатам расследований, а также усовершенствованию процедуры использования инструментов торговой защиты при нарушении и проведении антидемпинговых расследований в условиях применения и эффективности. действия антидемпинговых мер.

Документ предлагает усовершенствовать механизм проведения антидемпинговых расследований и применения антидемпинговых мероприятий по результатам следующих расследований путем:

  • уточнение полномочий компетентных органов, в частности Минэкономики и Межведомственной комиссии по международной торговле;
  • введение новых подходов к формированию состава Межведомственной комиссии по международной торговле (утверждение должностного состава Кабинетом Министров Украины, а личного – Председателем Комиссии);
  • усовершенствование понятийного аппарата;
  • установление четких временных границ процедурных этапов антидемпинговых расследований/просмотров;
  • обеспечение доступа заинтересованных сторон к расчетам демпинговой маржи с учетом режима конфиденциальности; гарантирование проведения консультаций по запросу заинтересованной стороны;
  • внедрение механизма гарантирования уплаты предыдущих антидемпинговых пошлин и уплаты пошлин при проведении расследования по уклонению от уплаты защитных пошлин (отсутствие такого механизма на сегодняшний день ограничивает права национальных производителей на защиту их интересов от недобросовестного импорта);
  • расширение круга «пользователей» этого механизма среди бизнеса;
  • уменьшение издержек бизнеса на подготовку материалов и документации в ходе антидемпинговых расследований.

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