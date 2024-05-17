Кабмин предлагает Верховной Раде усовершенствовать антидемпинговое законодательство

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О защите от демпингового импорта» (№ 1️1️2️6️7️), цель которого усовершенствовать механизмы проведения антидемпинговых расследований. Об этом сообщил представитель Правительства в Парламенте Тарас Мельничук.
Законопроект направлен на усовершенствование механизма проведения антидемпинговых расследований и применения антидемпинговых мероприятий по результатам таких расследований с учетом международной практики использования инструментов торговой защиты.
Принятие проекта закона будет способствовать расширению возможностей национальных производителей в защите их интересов от недобросовестного импорта и доступа к информации, что уменьшит угрозу судебных обжалований решений по результатам расследований, а также усовершенствованию процедуры использования инструментов торговой защиты при нарушении и проведении антидемпинговых расследований в условиях применения и эффективности. действия антидемпинговых мер.
Документ предлагает усовершенствовать механизм проведения антидемпинговых расследований и применения антидемпинговых мероприятий по результатам следующих расследований путем:
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