Переселенка скрыла наличие квартиры в Харькове в заявлении на получение социальной помощи: дело рассмотрел Верховный Суд

Получение внутренне перемещенным лицом покрытия расходов на проживание в результате преднамеренного неуказания в заявлениях для назначения помощи сведений о наличии в ее собственности квартиры на неоккупированной части территории Украины образует состав мошенничества, - заключение ВС.

Несообщение (неуказание) сведений о наличии недвижимого имущества как способ получения социальных выплат (помощи) является одной из разновидностей обмана, характеризующегося документальной (письменной) формой и проявляется через пассивное поведение лица, не сообщающего обязательной по закону информации.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда при рассмотрении жалобы стороны защиты.

По этому делу апелляционный суд отменил приговор местного суда и признал внутренне перемещенное лицо виновным и осудил мошенничество (ч. 1 ст. 190 УК Украины), а именно за то, что для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг она умышленно не отметила в заявлениях для назначения указанного вида помощи сведений о наличии в ее собственности квартиры в г. Харькове.

В кассационной жалобе защитник утверждал о незаконности осуждения лица по ч. 1 ст. 190 УК Украины.

КУС ВС подчеркнул, что денежная помощь не назначается в случае, если кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилое помещение / часть жилого помещения, расположенное в других регионах, чем временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, АРК и м. .Севастополе, населенные пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенные пункты, расположенные на линии столкновения. Исключением являются жилые помещения, которые непригодны к проживанию, что подтверждается актом технического состояния (п. 6 действующего к моменту совершения уголовного правонарушения Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам покрытия расходов по проживания, том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением КМУ от 1 октября 2014 г. № 505).

В связи с приобретением в собственность жилого помещения в г. Харькове осужденная не имела права на получение помощи. Однако после приобретения жилья лицо дважды обратилось в орган социальной защиты с заявлениями о продлении выплаты ей помощи и не сообщило о наличии у квартиры, что исключало бы продление ему этих выплат.

Формуляры заявлений содержали в содержании графу «Информация о наличии у кого-либо из членов семьи во владении жилого помещения, расположенного в регионах, других, чем временно оккупированная территория Украины и районы проведения антитеррористической операции». Однако осужденная при их заполнении предоставила отрицательный ответ о наличии у нее соответствующего жилья. Приведенное свидетельствует о том, что лицо действовало с прямым умыслом и путем обмана завладело денежными средствами из государственного бюджета.

В то же время само по себе установление в Законе Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» механизма возврата органа социальной защиты излишне выплаченных средств не исключает привлечения лица к уголовной ответственности за мошенничество в соответствии со ст. 190 УК Украины.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 19 марта 2024 года по делу № 643/8436/18 (производство № 51-3191км21) можно по ссылке.

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