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Кабмин изменил порядок бронирования работников предприятий, предоставляющих ИТ-услуги, и определил Минцифры ответственным органом

11:41, 17 мая 2024
Работники предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, определенные Минцифры критически важными в сфере цифровизации, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
Кабмин изменил порядок бронирования работников предприятий, предоставляющих ИТ-услуги, и определил Минцифры ответственным органом
Источник фото: completechaintech.com
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Военнообязанные работники предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуры, определенные Минцифрами критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере цифровизации, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Об этом говорится в изменениях от 14 мая 2024 года в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 27 января 2023 г. № 76. Соответствующие изменения Правительство внесло постановлением №555, которое опубликовало 17 мая.

В частности, абзац 1 п. 7 Порядка дополнен нормой, что предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг, необходимых для обеспечения потребностей военных формирований (кроме Вооруженных Сил), созданных в соответствии с законами Украины, могут подать список в Минцифры, если речь идет о предприятиях, предоставляющих электронные коммуникационные услуги и/или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре.

Изменена также норма абзацев 7 и 9 п. 7, которые ранее касались только бронирования в топливно-энергетическом комплексе.

Так, в соответствии с изменениями военнообязанные работники предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги и/или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, определенные Минцифрами критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере цифровизации, подлежат бронированию независимо от военного звания, возраста и военно-учетной специальности

Устанавливается, что к предприятиям, которые предоставляют электронные коммуникационные услуги и/или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, определенные Минцифры критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере цифровизации, не применяются ограничения количества военнообязанных, подлежащих бронированию, указанные в абзаце 8 пункта 7. А именно не применяется норма о том, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50% процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.

Кроме того, введена норма, по которой Минцифры проводит проверку полноты заполнения списка, наличия предоставленного к нему обоснования, а также соблюдения требований по количеству подлежащих бронированию военнообязанных и в срок не более пяти рабочих дней со дня получения списка подают его на согласование Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки).

Ниже приводим само постановление №555 от 14 мая.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмин изменил порядок бронирования работников предприятий, предоставляющих ИТ-услуги, и определил Минцифры ответственным органом

Работники предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, определенные Минцифры критически важными в сфере цифровизации, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

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