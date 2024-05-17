Кабмін змінив порядок бронювання працівників підприємств, які надають ІТ-послуги, і визначив Мінцифри відповідальним органом

Працівники підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими у сфері цифровізації, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

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Військовозобов’язані працівники підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері цифровізації, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Про це зазначено у змінах від 14 травня 2024 року до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27 січня 2023 р. № 76. Відповідні зміни Уряд вніс постановою №555, яку опублікував 17 травня.

Зокрема, абзац 1 п. 7 Порядку доповнено нормою, що підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України, можуть подати список до Мінцифри, якщо йдеться про підприємства, які надають електронні комунікаційні послуги та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури.

Змінено також норму абзаців 7 та 9 п. 7, які раніше стосувалися лише бронювання в паливно-енергетичному комплексі.

Так, відповідно до змін військовозобов’язані працівники підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері цифровізації, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Встановлюється, що до підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері цифровізації, не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, зазначені в абзаці 8 пункту 7. А саме не застосовується норма про те, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.

Крім того, введено норму, за якою Мінцифри проводить перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, а також дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та у строк не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання списку подають його на погодження Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

Нижче наводимо саму постанову №555 від 14 травня.

Автор: Наталя Мамченко

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