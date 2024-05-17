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Як залишатись на зв’язку під час відключень електроенергії: поради

22:18, 17 травня 2024
Українцям нагадали, як не втратити зв’язок та інтернет під час відключень електроенергії
Як залишатись на зв’язку під час відключень електроенергії: поради
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Міністерство цифрової трансформації України нагадало, як залишатись на зв’язку під час відключень електроенергії.

«Ворог не припиняє обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. По всій Україні вже відбуваються екстрені відключення електроенергії. Українці, підготуйтеся до знеструмлень та подбайте про те, щоб залишатися на зв’язку», - пишуть у відомстві.

На випадок екстрених ситуацій громадянам нагадали три прості поради, як бути на зв’язку та мати доступ до інтернету.

 

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