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Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы

22:18, 17 мая 2024
Украинцам напомнили, как не потерять связь и интернет во время отключения электроэнергии.
Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы
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Министерство цифровой трансформации Украины напомнило, как оставаться на связи при отключении электроэнергии.

«Враг не прекращает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. По всей Украине уже проходят экстренные отключения электроэнергии. Украинцы, подготовьтесь к обесточениям и позаботьтесь о том, чтобы оставаться на связи», - пишут в ведомстве.

В случае экстренных ситуаций гражданам напомнили три простых совета, как быть на связи и иметь доступ к интернету.

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