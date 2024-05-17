Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы

Украинцам напомнили, как не потерять связь и интернет во время отключения электроэнергии.

Министерство цифровой трансформации Украины напомнило, как оставаться на связи при отключении электроэнергии.

«Враг не прекращает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. По всей Украине уже проходят экстренные отключения электроэнергии. Украинцы, подготовьтесь к обесточениям и позаботьтесь о том, чтобы оставаться на связи», - пишут в ведомстве.

В случае экстренных ситуаций гражданам напомнили три простых совета, как быть на связи и иметь доступ к интернету.

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