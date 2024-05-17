Как оставаться на связи при отключении электроэнергии: советы

Министерство цифровой трансформации Украины напомнило, как оставаться на связи при отключении электроэнергии.
«Враг не прекращает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. По всей Украине уже проходят экстренные отключения электроэнергии. Украинцы, подготовьтесь к обесточениям и позаботьтесь о том, чтобы оставаться на связи», - пишут в ведомстве.
В случае экстренных ситуаций гражданам напомнили три простых совета, как быть на связи и иметь доступ к интернету.
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