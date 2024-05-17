В Одесской области женщина ради лайков поила алкоголем 2-летнюю племянницу в прямом эфире: ребенка забрали из семьи

Женщина объяснила, что таким образом хотела привлечь большее количество подписчиков в свой аккаунт.

В Одесской области 23-летняя женщина поила свою двухлетнюю племянницу пивом, ругалась и дергала ребенка. Издевательство она транслировала в прямом эфире в соцсетях. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Девочка изъята из семьи, ее состояние проверят медики, а делом занимаются правоохранители.

Соответствующее видео в сети появилось 16 мая. В тот же день его заметили правоохранители, установившие личность и местонахождение женщины.

23-летняя фигурантка объяснила, что «демонстрацией употребления алкогольных напитков, «угощением» двухлетней племянницы пивом, матами в ее сторону и дерганьем она хотела привлечь большее количество подписчиков к своему аккаунту».

Мать девочки 26 лет, она воспитывает дочь сама, в поле зрения полиции и социальных служб не попадала. Она объяснила, что привезла ребенка к сестре и временно оставила там во время ремонта в своей квартире.

Полицейские сообщили об инциденте соответствующим госучреждениям и составляют необходимые акты об изъятии ребенка. До выяснения всех обстоятельств девочкой будет заниматься служба по делам детей Одесского городского совета.

Обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения, когда с ними разговаривали правоохранители. В полиции пообещали предоставить правовую оценку действиям родственников девочки.

«Лица, допустившие противоправные действия в отношении малыша, будут привлечены к ответственности, в настоящее время с ними работают полицейские», – подчеркнули в управлении.

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