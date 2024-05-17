НАПК и АРМА будут сотрудничать в розыске необоснованных активов за границей

Объемы обмена информацией и другие аспекты взаимодействия двух антикоррупционных органов будут закреплены соответствующим меморандумом.

Национальное агентство по предотвращению коррупции и Агентство по розыску и менеджменту активов усиливают сотрудничество в розыске необоснованных активов за рубежом.

НАПК расширяет возможности по розыску активов за рубежом, поскольку этот вопрос критически важен для привлечения к ответственности и, как следствие, взыскания таких активов в бюджет Украины. Об этом заявил глава НАПК Виктор Павлущик во время рабочей встречи с руководством АРМА.

«АРМА может усилить НАПК по розыску активов за границей по делам о необоснованных активах в рамках мониторинга образа жизни и при проведении полных проверок деклараций. Объемы обмена информацией и другие аспекты взаимодействия двух антикоррупционных органов будут закреплены соответствующим меморандумом», - сообщил Виктор Павлущик.

Глава АРМА Елена Дума рассказала, что сотрудничество с НАПК должно усилить работу АРМА по розыску активов должностных лиц, которые, используя свое служебное положение на руководящих должностях в органах государственной власти, разворовывали средства государственного бюджета.

«Мы сделаем все возможное, чтобы по запросу НАПК было не только найдено выведенное за границу и скрытое имущество, но и чтобы оно работало на государство. Для этого мы используем все возможные инструменты, которыми мы располагаем в разных уголках мира», - подчеркнула Елена Дума.

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