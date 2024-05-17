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НАЗК та АРМА співпрацюватимуть у розшуку необґрунтованих активів за кордоном

11:29, 17 травня 2024
Обсяги обміну інформацією та інші аспекти взаємодії двох антикорупційних органів буде закріплено відповідним меморандумом.
НАЗК та АРМА співпрацюватимуть у розшуку необґрунтованих активів за кордоном
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Національне агентство з питань запобігання корупції та Агентство з розшуку та менеджменту активів посилюють співпрацю у розшуку необґрунтованих активів за кордоном.

НАЗК розширює можливості з розшуку активів за кордоном, оскільки це питання є критично важливим для притягнення до відповідальності і, як наслідок, стягнення таких активів до бюджету України. Про це заявив голова НАЗК Віктор Павлущик під час робочої зустрічі з керівництвом АРМА.

«АРМА може посилити НАЗК з розшуку активів за кордоном у справах про необґрунтовані активи в межах моніторингу способу життя та при проведенні повних перевірок декларацій. Обсяги обміну інформацією та інші аспекти взаємодії двох антикорупційних органів буде закріплено відповідним меморандумом», - повідомив Віктор Павлущик.

Голова АРМА Олена Дума розповіла, що співпраця з НАЗК має посилити роботу АРМА з розшуку активів посадових осіб, які, використовуючи своє службове становище на керівних посадах в органах державної влади, розкрадали кошти державного бюджету.

«Ми зробимо все можливе, щоб за запитом НАЗК було не лише знайдено виведене за кордон і сховане майно, але і щоб воно працювало на державу. Для цього ми використаємо всі можливі інструменти, якими володіємо в різних куточках світу», - наголосила Олена Дума.  

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