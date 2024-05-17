Стал депутатом в оккупированном Донецке и участвовал в незаконном «референдуме»: суд назначил наказание коллаборанту

Коллаборант получил 12 лет с конфискацией имущества.

В Дзержинский городской суд Донецкой области поступил обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участвовавшего в незаконных «выборах» в «народный совет» в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Действия мужчины были квалифицированы по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины как совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, и по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины как участие в организации незаконного референдума на временно оккупированной территории.

Согласно материалам уголовного дела, он, осознавая свои действия, был избран депутатом на так называемых выборах в «народный совет», которые проходили во временно оккупированном Донецке. В дальнейшем обвиняемый принимал участие в принятии и исполнении решений с целью организации и проведения незаконного референдума, проходившего в конце сентября 2022 года.

Стороной обвинения и судом принимались меры по вызову обвиняемого для обеспечения доступа к правосудию, в связи с чем последний вызывался в судебные заседания в порядке статьи 323 УПК Украины: повестки о вызове публиковались в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения – в газете «Урядовий курьер», на официальном веб-сайте Дзержинского городского суда Донецкой области в сети «Интернет» и на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора.

Таким образом, суд пришел к выводу, что обвиняемый должен был знать о начатом уголовном производстве, и отказался от осуществления своего права предстать перед украинским судом за деяния, совершенные на территории суверенной Украины, юрисдикцию которой обвиняемый над собой не признает, и защищать себя непосредственно в таком. суде, а также свидетельствуют о его намерениях от уклонения от уголовной ответственности.

В то же время, уклонение обвиняемого от правосудия суд оценил как реализацию последнего его неотъемлемого права на свободу от самообвинения или саморазоблачения (п/п. «g» пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 63 Конституции Украины) , как одна из ключевых гарантий презумпции невиновности.

В этой связи обвиняемый не был допрошен судом в качестве обвиняемого по существу предъявленного ему обвинения.

В то же время, данное уголовное производство осуществлялось с обязательным участием защитника, обеспеченного государством.

Стороной обвинения предоставлены суду достоверные доказательства, которые в своей совокупности предоставили возможность сделать вывод о доказанности виновности вне разумного сомнения в предусмотренном законом порядке и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 15 лет, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.