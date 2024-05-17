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Владимир Зеленский о переговорах с рф: «Партнеры не толкают нас, но это есть в атмосфере мира»

11:20, 17 мая 2024
Союзники не толкают Украину на переговоры с рф, но в целом такое настроение в мире присутствует, поэтому Саммит мира является правильной площадкой для обсуждения, считает Президент.
Владимир Зеленский о переговорах с рф: «Партнеры не толкают нас, но это есть в атмосфере мира»
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Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры не толкают Украину на переговоры с рф, однако подобные сигналы от мира есть, поэтому Украина должна быть устойчивой в своей позиции.

«Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это. И здесь нам нужно быть просто очень стойкими и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива – Саммит мира», — отметил Глава государства на встрече с журналистами.

Также он поделился, что в результате Саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии, Украина хочет получить гарантии энергетической и ядерной безопасности, а также свободного судоходства.

«Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может дать нам возможность спрогнозировать другую зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе и вообще на Юге. Потому что они бьют по портам – это и инфраструктура, и море, и экономика», – сказал Владимир Зеленский.

В гуманитарном аспекте Украина планирует рассмотреть на Саммите мира вопрос обмена пленных и возвращение украинских детей.

По мнению Зеленского, если на саммите будет серьезное количество стран и соответствующее коммюнике, это станет дипломатическим преимуществом Украины. После этого, по его словам, можно будет организовывать площадки в тех или иных странах, рассматривать другие важные решения и дорабатывать каждый из пунктов.

«И тогда уже этот план давать представителям рф. Как это было с зерновой инициативой: согласовали план с ООН и Турцией, а они потом отдельно согласовали этот план с рф, первого коридора.

Важно, чтобы было не две страны, а было много стран. Иначе россияне выпрыгнут, как это было с зерновым коридором, и нам пришлось строить другой коридор. Было очень тяжело. И потому вот такой план по этим 3 пунктам. Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все другие важные вещи должны быть разработаны», – добавил Президент.

Президент считает, что перед коммуникацией с рф нужно создать детальный план, согласованный всем миром.

Владимир Зеленский добавил, что путину не выгоден диалог со всем миром: «Потому что даже тот же Китай ему скажет: объясни захват территорий! Потому что Китай выступает за территориальную целостность любого государства».

Ранее сообщалось, что Саммит мира выработает общую переговорную позицию, которую передадут рф.

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