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Володимир Зеленський про переговори з рф: «Партнери не штовхають нас, але це є в атмосфері світу»

11:20, 17 травня 2024
Союзники не штовхають Україну на переговори з рф, але загалом такий настрій у світі присутній, тому Саміт миру є правильним майданчиком для обговорення, вважає Президент.
Володимир Зеленський про переговори з рф: «Партнери не штовхають нас, але це є в атмосфері світу»
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Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери не штовхають Україну до переговорів з рф, однак подібні сигнали від світу є, тому Україна має бути стійкою у своїй позиції.

«Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - Саміт миру», — зазначив Глава держави на зустрічі із журналістами.

Також він поділився, що в результаті Саміту миру, який відбудеться в червні у Швейцарії, Україна хоче отримати гарантії щодо енергетичної та ядерної безпеки, а також вільного судноплавства.

«Ми хочемо в результаті отримати комюніке. Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка», – сказав Володимир Зеленський.

У гуманітарному аспекті Україна планує розглянути на Саміті миру питання обміну полонених та повернення українських дітей.

На думку Зеленського, якщо на саміті буде серйозна кількість країн і відповідне комюніке, це стане дипломатичною перевагою України. Після цього, за його словами, можна буде організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, розглядати інші важливі рішення та доопрацьовувати кожен із пунктів.

«І тоді вже цей план давати представникам рф. Як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з рф, першого коридору.

Важливо, щоб було не 2 країни, а було багато країн. Інакше росіяни вистрибнуть, як це було з зерновим коридором і нам довелося будувати інший коридор. Було дуже важко. І тому ось такий план по цих 3 пунктах. Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі повинні бути розроблені», — додав Президент.

Президент вважає, що перед комунікацією з рф треба створити детальний план, погоджений всім світом.

Володимир Зеленський додав, що путіну не вигідний діалог з усім світом: «Тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Тому що Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави».

Раніше повідомлялося, що Саміт миру виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть рф.

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