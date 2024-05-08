Верховный Суд оставил в силе приговор женщине-ВПЛ, которая получала 2 тысячи грн помощи от государства, но не сообщила о приобретении квартиры в Харькове

Верховный Суд фактически отменил оправдательный приговор и отметил, что это мошенничество, несмотря на то, что женщина возместила полученные ею 30 тысяч грн от государства и утверждала, что заполнила формуляр с ошибкой.

С целью получения ежемесячного адресного пособия лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, женщина с двумя детьми не указала в заявлениях сведения о наличии в ее собственности квартиры.

Ей была назначена социальная помощь в размере 2210 грн ежемесячно, всего на общую сумму 30 433 грн 84 коп.

Как отметила коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 19 марта 2024 года по делу № 643/8436/18, о совершении мошенничества внутренне перемещенным лицом свидетельствует получение им социальной помощи на основании заявлений, в которых она не органам социальной защиты о наличии недвижимого имущества, расположенного в регионах, других, чем временно оккупированная территория Украины и районы проведения АТО.

Следует отметить, что в материалах дела указано, что женщина полностью возместила чрезмерно начисленную и выплаченную помощь. Но, как указал КУС ВС, само по себе установление в законе механизма возврата органа социальной защиты излишне выплаченных средств не исключает привлечения лица к уголовной ответственности за мошенничество в соответствии со ст. 190 УК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», супруга члена Высшего совета правосудия получила 12 тысяч грн помощи на проживание как внутренне перемещенное лицо. При этом сам член ВСП за 4,5 месяца работы в ВСП в 2022 году получил 817 960 грн, то есть, примерно 181 768 грн ежемесячно.

Супруга другого члена ВСП в 2023 году получила от Кабинета Министров помощь на проживание в сумме 56 тысяч грн. При этом сам член ВСП за 2023 год заработал в Высшем совете правосудия 2 563 245 грн заработной платы, то есть около 213,6 тысяч в месяц.

Обстоятельства дела

Следовательно, по этому делу 643/8436/18 женщина, которая является ВПЛ, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, не указала в заявлениях сведения о наличии в ее собственности квартиры в Харькове.

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал внутренне перемещенное лицо невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК и оправдал ее.

В частности, местный суд отметил, что она не имела умысла на сокрытие факта приобретения нового жилья государственными деньгами вопреки требованиям закона. Когда она впервые подавала заявление о получении помощи, то квартиру еще не имела в собственности, в дальнейшем при обращении в УСЗН она переписывала ранее указанные данные в заявлениях автоматически, при этом указывала в каждом последующем заявлении об изменении места жительства и адресе новой квартиры, которую приобрела уже во время пребывания на учете как ВПЛ, также она предоставляла копию своего паспорта, где содержалась информация о регистрации по адресу новой квартиры, между тем никто из работников УСЗН не давал ей соответствующих разъяснений по поводу необходимости определения данной квартиры в другой графе. Как только ей стало известно о наличии нарушений, она сразу начала возмещать ущерб в добровольном порядке, который в настоящее время уплатила полностью.

«По мнению суда, лицо, которое имело бы умысел скрыть и не сообщить действительную информацию о наличии у нее на праве собственности другого жилья с целью завладения чужим имуществом не указывало бы в заявлении адрес нового жилого помещения, при этом будучи предупрежденным под подпись в этой самой заявлении о том, что информация указана в заявлении, а также документы, добавленные к нему, могут быть проверены органом социальной защиты населения для обеспечения целевого использования бюджетных средств», - отметил местный суд в своем решении.

Также местный суд обратил внимание на то, что полномочия по проведению проверки заявлений обвиняемого о получении помощи относились именно к управлению соцзащиты.

Впрочем, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда придерживался другой позиции, отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

После решения КУС ВС апелляционный суд отменил оправдательный приговор местного суда и вынес новый приговор, которым осудил женщину по ч. 1 ст. 190 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждал о незаконности осуждения лица по ч. 1 ст. 190 УК.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил в силе приговор суда апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС указал, что осужденная не имела права на получение помощи в связи с приобретением в собственность жилого помещения в Харькове. Несмотря на этот факт, после приобретения жилья внутренне перемещенное лицо дважды обратилось в орган социальной защиты с заявлениями о продлении выплаты ей помощи и не сообщила о наличии у нее на праве собственности квартиры, что исключало бы продление ей выплаты социальной помощи.

Сами же формуляры заявлений содержали в своем содержании графу «Информация о наличии у кого-либо из членов семьи во владении жилого помещения, расположенного в регионах, других, чем временно оккупированная территория Украины и районы проведения антитеррористической операции», однако осужденная во время их заполнения предоставила отрицательный ответ о наличии у нее соответствующего жилья.

Приведенное свидетельствует о том, что лицо действовало с прямым умыслом и путем обмана завладело денежными средствами из государственного бюджета. В то же время само по себе установление в Законе №1768-III механизма возврата органа социальной защиты излишне выплаченных средств не исключает привлечения лица к уголовной ответственности за мошенничество в соответствии со ст. 190 УК.

Такое заключение отражено в постановлении объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 16 ноября 2020 г. по делу №159/3357/18.

Автор: Наталя Мамченко

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