Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов – как парням поехать на учебу

18:53, 7 мая 2024
Теперь не только девушки, но и парни тоже могут выезжать на обучение по программам академической мобильности.
Источник фото: СМИ
Правительство обновило правила пересечения границы для студентов. Соответствующее сообщение появилось на правительственном портале. Теперь стать участниками программ академической мобильности и выезжать за границу на обучение смогут не только девушки, но и парни.
Для пересечения границы мужчинам необходимо:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву во время мобилизации;
- стать участником академической мобильности сроком один семестр;
- учиться на дневной форме;
- получать образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Какие документы необходимы:
- е-билет студента;
- заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
- справка от учреждения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.
В частности, в справке должны быть указаны:
- основания сотрудничества;
- срок учебного семестра за границей;
- отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.
Также необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.