Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов – как парням поехать на учебу

Теперь не только девушки, но и парни тоже могут выезжать на обучение по программам академической мобильности.

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Правительство обновило правила пересечения границы для студентов. Соответствующее сообщение появилось на правительственном портале. Теперь стать участниками программ академической мобильности и выезжать за границу на обучение смогут не только девушки, но и парни.

Для пересечения границы мужчинам необходимо:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической мобильности сроком один семестр;

учиться на дневной форме;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Какие документы необходимы:

е-билет студента;

заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

справка от учреждения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

В частности, в справке должны быть указаны:

основания сотрудничества;

срок учебного семестра за границей;

отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.

Также необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

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