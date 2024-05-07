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Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов – как парням поехать на учебу

18:53, 7 мая 2024
Теперь не только девушки, но и парни тоже могут выезжать на обучение по программам академической мобильности.
Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов – как парням поехать на учебу
Источник фото: СМИ
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Правительство обновило правила пересечения границы для студентов. Соответствующее сообщение появилось на правительственном портале. Теперь стать участниками программ академической мобильности и выезжать за границу на обучение смогут не только девушки, но и парни.

Для пересечения границы мужчинам необходимо:

  • быть в возрасте от 18 до 22 лет;
  • не подлежать призыву во время мобилизации;
  • стать участником академической мобильности сроком один семестр;
  • учиться на дневной форме;
  • получать образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Какие документы необходимы:

  • е-билет студента;
  • заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
  • военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
  • справка от учреждения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

В частности, в справке должны быть указаны:

  • основания сотрудничества;
  • срок учебного семестра за границей;
  • отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов.

Также необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

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