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Кабмін оновив правила перетину кордону для студентів – як хлопцям поїхати на навчання

18:53, 7 травня 2024
Тепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності.
Кабмін оновив правила перетину кордону для студентів – як хлопцям поїхати на навчання
Джерело фото: ЗМІ
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Уряд оновив правила перетину кордону для студентів. Відповідне повідомлення з'явилось на урядовому порталі. Тепер стати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання зможуть не тільки дівчата, а й хлопці.

Для перетину кордону, чоловікам необхідно:

  • бути віком від 18 до 22 років;
  • не підлягати призову під час мобілізації;
  • стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
  • навчатись на денній формі;
  • здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які документи необхідні:

  • е-квиток студента;
  • засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
  • довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Зокрема в довідці повинні бути вказані:

  • підстави співробітництва;
  • строк навчального семестру за кордоном;
  • відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

Також необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

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