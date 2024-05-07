Кабмін оновив правила перетину кордону для студентів – як хлопцям поїхати на навчання

18:53, 7 травня 2024
Тепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності.
Джерело фото: ЗМІ
Уряд оновив правила перетину кордону для студентів. Відповідне повідомлення з'явилось на урядовому порталі. Тепер стати учасниками програм академічної мобільності й виїжджати за кордон на навчання зможуть не тільки дівчата, а й хлопці.
Для перетину кордону, чоловікам необхідно:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову під час мобілізації;
- стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
- навчатись на денній формі;
- здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Які документи необхідні:
- е-квиток студента;
- засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
- довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.
Зокрема в довідці повинні бути вказані:
- підстави співробітництва;
- строк навчального семестру за кордоном;
- відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.
Також необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.
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