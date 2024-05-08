Правила встановлення ставки турзбору: що слід знати

Певні категорії громадян звільняються від сплати збору.

Начальник відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб та розгляду звернень управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Черкаській області Ганна Балабан розповіла про особливості встановлення ставки туристичного збору.

Зазначається, що платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці та тимчасово розміщуються у місцях проживання.

Водночас певні категорії громадян звільняються від сплати збору. Це особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) фізичні особи – резиденти, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у житловому будинку, квартирі, кімнаті тощо, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім'ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму;

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання.

Ставка збору встановлюється за рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення однієї особи у місцях проживання, у розмірі, який не повинен перевищувати:

для внутрішнього туризму – 0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;

для в'їзного туризму – 5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення в місцях проживання.

Згідно з рішенням територіальної громади справляння збору може здійснюватися у таких місцях проживання:

а) готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих, хостелах, будинках відпочинку, туристичних базах, таборах для відпочинку, пансіонатах, санаторно-курортних закладах;

б) житлових будинках, прибудов до житлового будинку, квартирах, котеджах, кімнатах, дачних будинках тощо.

Справляння збору здійснюється відповідними податковими агентами. Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному вебсайті територіальної громади.

Особливості справляння збору

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням органу місцевого самоврядування.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щокварталу або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно).

Податкові декларації подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

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