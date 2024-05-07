Коли дивитися Євробачення-2024 – графік пісенного конкурсу у Мальме

7 травня відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

Вже сьогодні ввечері, 7 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024, який проходить у цьому році у Мальме.

Уболівати за України можна буде в Дії. Півфінал розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як писала «Судово-юридична газета», цьогорічні представниці України — дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» — виступатимуть під номером 5.

Як дивитися онлайн-трансляцію у застосунку:

Авторизуйтесь у застосунку – натисніть Сервіси – Розваги – Дія.ТV – Суспільне Культура HD.

Другий півфінал відбудеться 9 травня о 22:00. Фінал – 11 травня о такій же годині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.