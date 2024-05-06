Євробачення-2024: де і коли дивитися перший півфінал та хто у ньому виступить

У вівторок, 7 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення».
Цьогорічні представниці України — дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» — виступатимуть під номером 5.
Де дивитись перший півфінал «Євробачення-2024»
Перший півфінал стартує 7 травня о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція буде доступна на офіційному каналі YouTube конкурсу.
В Україні «Євробачення» транслюватиме:
Послухати півфінал наживо можна буде на «Радіо Промінь».
Хто виступатиме у першому півфіналі?
Також у першому півфіналі виступлять країни — засновниці «Євробачення» Велика Британія та Німеччина, а ще — переможниця минулого року Швеція.
Як голосувати?
З країн-учасниць «Євробачення» можна проголосувати у півфіналі, у якому країна бере участь. Голосування триватиме протягом 25 хвилин після завершення півфіналу.
Проголосувати можна за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, також по телефону та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.
Отже, віддати свій голос за дует alyona alyona & Jerry Heil українці можуть 7 травня по завершенню виступів першого півфіналу.
З країн, які не беруть участі в конкурсі, можна проголосувати через спеціальний сайт або ж застосунок в обох півфіналах і фіналі протягом доби до початку прямого ефіру.
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