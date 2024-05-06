Євробачення-2024: де і коли дивитися перший півфінал та хто у ньому виступить

7 травня відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», за результатами якого стануть відомі перші фіналісти.

Фото: EPA/UPG

У вівторок, 7 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення».

Цьогорічні представниці України — дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» — виступатимуть під номером 5.

Де дивитись перший півфінал «Євробачення-2024»

Перший півфінал стартує 7 травня о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція буде доступна на офіційному каналі YouTube конкурсу.

В Україні «Євробачення» транслюватиме:

сайт «Суспільне Культура» ;

сайт «Cуспільне Євробачення» ;

телеканал «Суспільне Культура».

Послухати півфінал наживо можна буде на «Радіо Промінь».

Хто виступатиме у першому півфіналі?

Кіпр. Сербія. Литва. Ірландія. Україна. Польща. Хорватія. Ісландія. Словенія. Фінляндія. Молдова. Азербайджан. Австралія. Португалія. Люксембург.

Також у першому півфіналі виступлять країни — засновниці «Євробачення» Велика Британія та Німеччина, а ще — переможниця минулого року Швеція.

Як голосувати?

З країн-учасниць «Євробачення» можна проголосувати у півфіналі, у якому країна бере участь. Голосування триватиме протягом 25 хвилин після завершення півфіналу.

Проголосувати можна за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, також по телефону та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.

Отже, віддати свій голос за дует alyona alyona & Jerry Heil українці можуть 7 травня по завершенню виступів першого півфіналу.

З країн, які не беруть участі в конкурсі, можна проголосувати через спеціальний сайт або ж застосунок в обох півфіналах і фіналі протягом доби до початку прямого ефіру.

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