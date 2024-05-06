Практика судів
  1. Суспільство

Євробачення-2024: де і коли дивитися перший півфінал та хто у ньому виступить

14:19, 6 травня 2024
7 травня відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», за результатами якого стануть відомі перші фіналісти.
Євробачення-2024: де і коли дивитися перший півфінал та хто у ньому виступить
Фото: EPA/UPG
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 7 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу  «Євробачення».

Цьогорічні представниці України — дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» — виступатимуть під номером 5.

Де дивитись перший півфінал «Євробачення-2024»

Перший півфінал стартує 7 травня о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція буде доступна на офіційному каналі YouTube конкурсу.

В Україні «Євробачення» транслюватиме:

  • сайт «Суспільне Культура» ;
  • сайт «Cуспільне Євробачення» ;
  • телеканал «Суспільне Культура».

Послухати півфінал наживо можна буде на «Радіо Промінь».

 Хто виступатиме у першому півфіналі?

  1. Кіпр.
  2. Сербія.
  3. Литва.
  4. Ірландія.
  5. Україна.
  6. Польща.
  7. Хорватія.
  8. Ісландія.
  9. Словенія.
  10. Фінляндія.
  11. Молдова.
  12. Азербайджан.
  13. Австралія.
  14. Португалія.
  15. Люксембург.

Також у першому півфіналі виступлять країни — засновниці «Євробачення» Велика Британія та Німеччина, а ще — переможниця минулого року Швеція.

Як голосувати?

З країн-учасниць «Євробачення» можна проголосувати у півфіналі, у якому країна бере участь. Голосування триватиме протягом 25 хвилин після завершення півфіналу.

Проголосувати можна за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, також по телефону та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.

Отже, віддати свій голос за дует alyona alyona & Jerry Heil українці можуть 7 травня по завершенню виступів першого півфіналу.

З країн, які не беруть участі в конкурсі, можна проголосувати через спеціальний сайт або ж застосунок в обох півфіналах і фіналі протягом доби до початку прямого ефіру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя розглядатиме заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи – Верховна Рада ухвалить зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ

Верховна Рада ухвалить закон, метою є усунення зайвої процесуальної перепони у вигляді необхідності постановлення ухвали про участь у відеоконференції всім складом суду під час колегіального розгляду справи.

Задача обмінів між реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та реєстрами Податкової служби і Мін’юсту – це актуалізація даних українців і українок, – Міноборони

Реєстр «Оберіг» взаємодіє з реєстрами Податкової служби, Міністерства освіти, реєстром, де зберігаються дані про акти цивільного стану та іншими.

Паспортні сервіси ДМС за кордоном відновили видачу готових паспортів – але у тестовому режимі

Чоловікам за кордоном, які подали документи на видачу паспорту до 25 квітня, слід чекати повторного SMS

Верховний Суд вказав на правомірність анулювання дозволу на користування надрами внаслідок недопущення посадових осіб Держгеонадра до перевірки

Анулювання спецдозволу на користування надрами за перешкоджання у проведенні перевірки – позиція Верховного Суду.

Верховний Суд вказав на обов’язок Верховної Ради України надати на запит публічну інформацію, що знаходиться у її володінні

Обов’язок Верховної Ради надавати на запит публічну інформацію – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області