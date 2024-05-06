Евровидение-2024: где и когда смотреть первый полуфинал и кто в нем выступит

7 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение», по результатам которого станут известны первые финалисты.

Фото: EPA/UPG

Во вторник, 7 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение».

Представительницы Украины этого года — дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней «Teresa & Maria» — выступят под номером 5.

Где смотреть первый полуфинал «Евровидение-2024»

Первый полуфинал стартует 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция будет доступна на официальном канале конкурса YouTube.

В Украине «Евровидение» будет транслировать:

сайт «Суспільне Культура»;

сайт «Суспільне Евровидение»;

телеканал «Суспільне Культура».

Послушать полуфинал вживую можно будет на «Радіо Промінь».

Кто будет выступать в первом полуфинале?

Кипр. Сербия. Литва. Ирландия. Украина. Польша. Хорватия. Исландия. Словения. Финляндия. Молдова. Азербайджан. Австралия. Португалия. Люксембург.

Также в первом полуфинале выступят страны — основательницы «Евровидения» Великобритания и Германия, а еще победительница в прошлом году Швеция.

Как проголосовать?

Из стран-участниц «Евровидения» можно проголосовать в полуфинале, в котором участвует страна. Голосование будет продолжаться в течение 25 минут после завершения полуфинала.

Проголосовать можно с помощью приложений для iOS, Android или Windows, а также по телефону и/или через SMS. Соответствующие номера должны быть объявлены во время трансляции.

Итак, отдать свой голос за дуэт alyona alyona & Jerry Heil украинцы могут 7 мая по завершению выступлений первого полуфинала.

Из стран, не участвующих в конкурсе, можно проголосовать через специальный сайт или приложение в обоих полуфиналах и финале в течение суток до начала прямого эфира.

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