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Евровидение-2024: где и когда смотреть первый полуфинал и кто в нем выступит

14:19, 6 мая 2024
7 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение», по результатам которого станут известны первые финалисты.
Евровидение-2024: где и когда смотреть первый полуфинал и кто в нем выступит
Фото: EPA/UPG
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Во вторник, 7 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение».

Представительницы Украины этого года — дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней «Teresa & Maria» — выступят под номером 5.

Где смотреть первый полуфинал «Евровидение-2024»

Первый полуфинал стартует 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция будет доступна на официальном канале конкурса YouTube.

В Украине «Евровидение» будет транслировать:

  • сайт «Суспільне Культура»;
  • сайт «Суспільне Евровидение»;
  • телеканал «Суспільне Культура».

Послушать полуфинал вживую можно будет на «Радіо Промінь».

Кто будет выступать в первом полуфинале?

  1. Кипр.
  2. Сербия.
  3. Литва.
  4. Ирландия.
  5. Украина.
  6. Польша.
  7. Хорватия.
  8. Исландия.
  9. Словения.
  10. Финляндия.
  11. Молдова.
  12. Азербайджан.
  13. Австралия.
  14. Португалия.
  15. Люксембург.

Также в первом полуфинале выступят страны — основательницы «Евровидения» Великобритания и Германия, а еще победительница в прошлом году Швеция.

Как проголосовать?

Из стран-участниц «Евровидения» можно проголосовать в полуфинале, в котором участвует страна. Голосование будет продолжаться в течение 25 минут после завершения полуфинала.

Проголосовать можно с помощью приложений для iOS, Android или Windows, а также по телефону и/или через SMS. Соответствующие номера должны быть объявлены во время трансляции.

Итак, отдать свой голос за дуэт alyona alyona & Jerry Heil украинцы могут 7 мая по завершению выступлений первого полуфинала.

Из стран, не участвующих в конкурсе, можно проголосовать через специальный сайт или приложение в обоих полуфиналах и финале в течение суток до начала прямого эфира.

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