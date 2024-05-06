В 51 декларации выявлено недостоверных сведений на сумму более 55,8 млн грн — НАПК

Всего с начала 2024 года НАПК начало 402 полных проверок деклараций.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что с начала 2024 года начало 402 полных проверок деклараций. По результатам уже завершенной 51 проверки выявлено более 55,8 млн. грн. недостоверных сведений, свыше 14,7 млн. грн. незаконного обогащения и почти 1,3 млн. грн. необоснованных активов.

В частности, установлены признаки:

необоснованности активов на 1,3 млн грн работника УПСЗН Камень-Каширской РГА Волынской области;

недостоверных сведений (ст. 366-2 УК Украины) в:

- депутата Винницкого городского совета (12,5 млн. грн.);

- руководителя ТЦК и СП Днепропетровской области (6,2 млн. грн.);

- депутат Дубенского городского совета Ровенской области (5,6 млн грн);

- депутат Днепровского городского совета (4 млн грн);

- депутат Погребищенского районного совета (3,9 млн грн);

- заместителя Председателя Казатинского городского совета (2,4 млн. грн.);

В НАПК отметили, что соответствующие материалы направлены в Нацполицию для рассмотрения вопроса о начале уголовного производства по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины и составление админпротокола по ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время уполномоченными лицами НАПК проводятся 340 проверок. Среди таких деклараций больше всего представлено представителями органов местного самоуправления - 65, из них 46 - депутаты местных советов и 19 - депутаты областных советов. Также в полной проверке декларации должностных лиц:

органов судебной власти (28 судей, 6 других должностных лиц);

государственных предприятий (21 руководитель предприятий, 8 заместителей руководителя);

народных депутатов – 14;

органов таможенной и налоговой службы (14 налоговиков, 10 таможенников, из них 2 начальника таможен);

органов досудебного расследования (19 прокуроров, 9 следователей, 3 дознавателя).

В первую очередь речь идет о должностных лицах из г. Киева (139 деклараций), Одесской области (35 деклараций), Киевской области (24 декларации), Львовской области (21 декларация), Днепропетровской области (16 деклараций), Харьковской области (15 деклараций), Черкасской области. (15 деклараций) и другие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.