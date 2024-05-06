Паспортные сервисы ГМС за границей возобновили выдачу готовых паспортов – но в тестовом режиме

Мужчинам за рубежом, подавшим документы на выдачу паспорта до 25 апреля, следует ожидать повторного SMS.

Источник фото: amalberlin.de

Паспортные сервисы ГП «Документ» за границей возобновили выдачу готовых документов. Впрочем, пока в тестовом режиме.

«Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.

Лиц, ожидающих выдачу готовых документов, просим соблюдать правила:

иметь SMS о готовности паспорта (полученных после 25 апреля);

предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении «Дия»);

пройти процедуру верификации и проверить персональные данные» - отмечают Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Отметим, что в ответе ГП «Документ» по запросу «Судебно-юридической газеты» отметило, что с момента вступления в силу постановления Кабмина №443 от 23 апреля 2024 года получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданами мужского пола от 18 до 60 лет осуществляется только в территориальном подразделении Государственной миграционной службы территории Украины.

В то же время, лица с инвалидностью, включенные в п. 2-1 Правил пересечения государственной границы, имеют возможность получить услугу при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения, или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причину инвалидности или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Получение паспорта гражданин Украины для выезда за границу будет осуществляться в соответствии с разработанным и утвержденным механизмом реализации постановления КМУ 443 от 23 апреля 2024 года.

Зарубежные подразделения ГП «Документ» будут работать в штатном режиме после налаживания технических процессов и с учетом новых требований законодательства. Информация о возобновлении работы будет размещена на веб-сайте и на официальных страницах ГП «Документ» в соцсетях».

Напомним, что в настоящее время за границей приостановлена услуга обмена водительского удостоверения.

Ниже приводим ответ ГП.

Автор: Наталья Мамченко

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