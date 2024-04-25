Получение паспортов мужчинами призывного возраста за границей – какие выводы можно сделать из заявлений МИД и постановления Кабмина

Как следует из заявлений МИД и постановления Кабмина, ограничения на консульские услуги для мужчин 18-60 лет будут действовать, однако у некоторых есть шанс получить паспорт путем пересылки за границу.

Как известно, для того чтобы оформить загранпаспорт при пребывании за границей, есть два варианта, куда можно обратиться с этим вопросом:

В дипломатическое учреждение Украины. Дипломатические учреждения – в сфере управления Министерства иностранных дел (МИД).

Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Варшаве, Кракове, Гданьске, Вроцлаве, Стамбуле, Праге, Братиславе, Берлине, Кельне, Мюнхене, Валенсии, Мадриде и Милане. Эти центры входят в сферу государственного предприятия «Документ», которое, в свою очередь, входит в сферу управления Государственной миграционной службы (ГМС).

В июне 2022 года Кабмин принял постановление «О реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины, оформлению, обмену иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине. на постоянное проживание во время их пребывания вне Украины».

В соответствии с ним было установлено, что размещенное за пределами Украины обособленное подразделение ГП «Документ» (т.е. указанные «паспортные сервисы» за рубежом), являющееся администратором Единого государственного демографического реестра, осуществляет принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта гражданам, находящихся за пределами Украины.

23 апреля ГП «Документ» сообщило, что «по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации. Зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП Документ».

Новых сообщений от ГП на 13-00 25 апреля не поступало.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 23 апреля Кабмин постановлением № 443 внес изменения в пункт 11 упомянутого выше Порядка реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Это постановление 443 касается документов, оформляемых ГМС по заявлениям, полученным ГП «Документ».

Согласно этим изменениям:

Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС (т.е. в Украине, ведь территориальные органы и подразделения ГМС находятся в Украине – прим. ред. ).

Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение ГП «Документ» или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.

Вместе с тем, эти требования (т.е. требования по пересылке и выдаче – прим. ред.) не применяются к гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, на которых распространяются положения пунктов 2-1-2-3, 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабмина от 27 января 1995 г. №57.

В перечисленных пунктах Правил пересечения границы речь идет о лицах, которые могут законно пересекать границу, в частности это лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, у которых указана группа и причина инвалидности и т.п. ; лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающих такую жену (супругу) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия личности и т.п.

Как отмечает Кабмин в постановлении, такие обстоятельства подтверждаются документами, оформленными в установленном законодательством порядке.

Следовательно, если буквально читать постановление Кабмина 443, то для получения в «паспортном сервисе» ГМС паспорта гражданина Украины или загранпаспорта находящиеся за рубежом мужчины от 18 до 60 лет должны документально подтвердить то, что они подпадают под указанные категории, а именно – в свое время законно пересекли границу. В противном случае им придется посетить Украину для получения документов.

Впрочем, соответствующие изменения, внесенные постановлением 443, не отражены в самом Порядке.

В то же время, если речь идет именно о дипломатических учреждениях (а не «паспортных сервисах» за границей, принадлежащих ГП «Документ»), то там получить путем пересылки документ невозможно.

«Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение ГМС или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не будет осуществляться и граждане не смогут получить такие паспорта в заграничных дипломатических учреждениях Украины», - подчеркнули в МИД.

По другим консульским услугам остается актуальным разъяснение МИД. Из этого следует, что временные ограничения для мужчин за границей будут действовать до тех пор, пока не будут уведомлены новые правила. Напомним, что по закону о мобилизации 10 449 Кабмин должен принять новые правила военного учета для лиц, состоящих за границей.

Ниже напоминаем содержание разъяснений МИДа.

Чому обмеження на консульські послуги введені саме зараз

Нещодавно був ухвалений і підписаний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроекту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог.

Крім того, згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем МЗС, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій.

Чому до вступу в силу закону про мобілізацію

Тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана.

Скільки це обмеження триватиме

МЗС повідомило про тимчасове припинення з 23 квітня цього року прийому нових заяв на вчинення консульських дій від згаданої категорії громадян України (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).

Наголошуємо, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг визначеній законом категорії українських громадян є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв'язання у взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень згаданого закону.

Просимо уважно стежити за оновленням офіційних ресурсів МЗС та закордонних дипломатичних установ України для отримання актуальної інформації щодо подальшого впровадження Закону.

Коли скасують тимчасове обмеження

Після набуття «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Якщо заяву подано до 23 квітня, чи означає це, що людина не отримає послугу

Ні, не означає. Важливо зазначити, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.

Як бути, коли чоловік подає заяву щодо дій для дитини чи підопічної особи

Запроваджені обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа (оформлення паспорту для виїзду за кордон дитині/підопічній особі, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням, реєстрація народження дитини тощо).

Якщо чоловік оновив дані у ТЦК він зможе отримати консульську послугу

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі.

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

Додатково міністерство вказало, що на МЗС вже давно покладається обов'язок з ведення військового обліку. Відповідні функції закордонних дипломатичних установ були визначені ще постановою КМУ від 7 грудня 2016 року.

Разом з тим, на той момент законодавство розроблялося з урахуванням тогочасних реалій. Після спровокованої ескалацією російської агресії міграційною хвилею 2022 року закладені законодавством механізми військово-облікової роботи потребували докорінних змін, які лише частково вдалося врегулювати постановою КМУ від 30 грудня 2022 року. Вимагали оновлення також дотичні нормативно-правові документи.

Зараз, після масштабного пакету змін до мобілізаційних нормативних документів, МЗС та інші державні органи мають провести колосальний обсяг роботи задля їхньої належної імплементації.

Автор: Наталья Мамченко

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