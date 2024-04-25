Будут ли ТЦК вручать повестки за рубежом – рассказали в Минобороны

В Минобороны объяснили, что не могут комментировать действия Министерства иностранных дел.

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Министерство обороны Украины объявило, что украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут функционировать за рубежом. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин во время интервью на "Радио Свобода".

"ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом - ред.) выглядит довольно нереальным", - отметил он.

Он подчеркнул, что Министерство обороны не имеет полномочий комментировать действия Министерства иностранных дел, но отметил важность обновления военно-учетных данных для мужчин призывного возраста как в Украине, так и за рубежом. Новый закон о мобилизации предоставляет 60 дней на это.

Уточнив вопрос о необходимости возвращения в Украину для обновления данных, Лазуткин отметил, что это не обязательно, однако те, кто желают присоединиться к Вооруженным Силам, имеют такую возможность через консульские учреждения или электронный кабинет.

Министерство обороны уже работает над тем, чтобы электронный кабинет заработал в июне. Это даст возможность обновлять данные, не требуя присутствия на территории Украины. Представитель также подчеркнул, что электронный кабинет будет сосредоточен на обновлении основной информации, такой как место жительства, семейное положение и другие важные данные.

"Электронный кабинет пока не предусматривает прохождения ВВК. Речь идет об обновлении данных прежде всего - изменения места жительства, изменение семейного положения, бронирование, резервирование, и т.д.", - добавил Лазуткин.

Как писала «Судебно-юридическая газета», принятый в целом Верховной Радой 11 апреля закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Отдельно для тех, кто уже состоит на учете, установлена обязанность предоставить данные об актуальном адресе и номере телефона.

В том числе это касается тех лиц, которые находятся за границей. Особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, определит Кабмин.

Кроме того, мы писали, что полиция сможет совместно с представителями ТЦК вручать повестки, а также задерживать и доставлять граждан в ТЦК, если те нарушили правила военного учета или законодательство о мобилизации.

В случае принятия законопроекта 10379 об усилении ответственности за нарушение правил военного учета, в статье 210, устанавливающей ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, предусмотрят штраф во время военного положения от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Напомним, что электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня.

А еще правительство готовит электронное бронирование от мобилизации через Дию.

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