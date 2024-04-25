Рада провалила голосование за накопительную пенсию

Парламент провалил голосование в первом чтении за законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Верховная Рада отклонила законопроект о пенсионной реформе и накопительной пенсии №9212. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предлагает установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

Предполагается, что работодатели в случае принятия платят 1% в 2023 году, 1,5%; в 2024,2% в 2025 годах от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств Государственного бюджета Украины.

При этом размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается неизменным, накопительный взнос включается в состав единого социального взноса.

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